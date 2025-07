Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτηρίζοντάς τον «αποτυχημένο» και προειδοποιώντας τον να «προσέχει τα λόγια του».

«Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν σχεδόν καμία επιχειρηματική σχέση. Ας μείνει έτσι και ας πει κάποιος στον Μεντβέντεφ, τον αποτυχημένο πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, που νομίζει ότι είναι ακόμα πρόεδρος, να προσέχει τα λόγια του. Παίζει με τη φωτιά!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε ως απάντηση στις ειρωνείες του Μεντβέντεφ, ο οποίος είχε σχολιάσει το πρόσφατο τελεσίγραφο του Τραμπ προς το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει στη Ρωσία νέα προθεσμία 10 έως 12 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, απειλώντας με «σοβαρές οικονομικές συνέπειες».

Ο Μεντβέντεφ, γνωστός για την έντονη παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα, απάντησε ειρωνικά:

«Ο Τραμπ παίζει με τελεσίγραφα: πρώτα 50 ημέρες, τώρα 10… Ας θυμάται δύο πράγματα: 1. Η Ρωσία δεν είναι το Ισραήλ ούτε το Ιράν. 2. Κάθε τελεσίγραφο είναι μια απειλή ένα βήμα πιο κοντά στον πόλεμο».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να παρομοιάσει τον Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας τον εμμέσως «Sleepy Joe», όπως αποκαλούσε ο ίδιος ο Τραμπ τον πολιτικό του αντίπαλο.

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025