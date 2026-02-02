Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, τόνισε ότι ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος, αλλά η Ρωσία δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια παγκόσμια σύρραξη.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Δύσης και Μόσχας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, παρά τις προσπάθειες των απεσταλμένων του προέδρου Τραμπ για διαπραγματεύσεις ειρήνης.

Ο Μεντβέντεφ εξήρε την προσπάθεια του Τραμπ και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό στοιχείο την επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, ενώ κατήγγειλε ότι η Δύση συχνά αγνοεί τα ρωσικά συμφέροντα.

“Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Το όριο ανοχής στον πόνο μειώνεται”, δήλωσε στο Reuters, το TASS και τον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα.

“Δεν ενδιαφερόμαστε για μια παγκόσμια σύρραξη. Δεν είμαστε τρελοί. Το έχουμε πει εκατό φορές. Ποιός χρειάζεται μια παγκόσμια σύρραξη; Δυστυχώς όμως, μια παγκόσμια σύγκρουση δεν μπορεί να αποκλειστεί”, πρόσθεσε.

Αν και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει τον τελευταίο λόγο στη ρωσική πολιτική, ξένοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Μεντβέντεφ εκφράζει τις πιο σκληροπυρηνικές θέσεις της ρωσικής ελίτ.

Στο δωμάτιο όπου δόθηκε η συνέντευξη, μια γελοιογραφία απεικονίζει τον Μεντβέντεφ, πρώην δικηγόρο από την Αγία Πετρούπολη, να σημαδεύει με οπλοπολυβόλο Ευρωπαίους ηγέτες.

Αναφορές στη Δύση και τη Γροιλανδία

Απαντώντας σε δυτικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής προς τη Γροιλανδία, ο Μεντβέντεφ έκανε λόγο για ψευδείς “ιστορίες τρόμου”, κατασκευασμένες –όπως είπε– από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν τη δική τους πολιτική στάση.

Οι Πούτιν και Τραμπ έχουν αμφότεροι αναφερθεί στους κινδύνους κλιμάκωσης στην Ουκρανία. Ευρωπαίοι διπλωμάτες, ωστόσο, θεωρούν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί την απειλή της κλιμάκωσης για να αποτρέψει τους συμμάχους του Κιέβου από πιο ενεργή εμπλοκή στον πόλεμο.

“Λένε ‘Σε καμία περίπτωση – αυτοί οι Ρώσοι τα σκαρφίζονται όλα’ – διαδίδουν ιστορίες τρόμου και δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα”, είπε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι η λεγόμενη “Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση” στην Ουκρανία δείχνει πως η Ρωσία υπερασπίζεται τα συμφέροντά της.

Αναφορά στη Βενεζουέλα και τον Νικολάς Μαδούρο

Ερωτηθείς για τις διεθνείς εξελίξεις στη Βενεζουέλα και αλλού, ο Μεντβέντεφ απάντησε ότι οι σχετικές αναφορές ήταν απλώς “υπερβολικές”.

Σχολιάζοντας την αμερικανική “αρπαγή” του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, είπε ότι η πράξη αυτή κατέρρευσε τις αρχές του διεθνούς δικαίου και θα μπορούσε να θεωρηθεί αιτία πολέμου από το Καράκας.

“Αυτό που συνέβη στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο είναι προφανώς μια παραβίαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου. Διαλύει ολόκληρο το σύστημα των διεθνών σχέσεων”, τόνισε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι αν μια ξένη δύναμη “άρπαζε” τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θεωρούσαν αιτία πολέμου.