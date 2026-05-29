Σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η Ανάληψη του Χριστού και η μνήμη των Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου, Οσίας Υπομονής. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή, Νεφέλη. Της Αναλήψεως Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την λαμπροφόρο Ανάστασή Του από τους νεκρούς, δεν εγκατέλειψε αμέσως τον κόσμο, αλλά συνέχισε για […]