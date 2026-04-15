Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλες οι ταυτότητες των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου και ενσήμου, τα οποία πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

Για πολύτεκνους, με αποδεικτικό (π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486).

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στην αρμόδια αρχή.

Διαθέσιμα ραντεβού ακόμα και σήμερα

Με την καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού η ζήτηση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων έχει αυξηθεί. Έτσι, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες στη διαδικασία έκδοσης.

Έτσι, μετά το “μποτιλιάρισμα” στα ραντεβού, μπορεί κανείς να βρει διαθέσιμο ακόμα και σήμερα σε συγκεκριμένες περιοχές όπως σε Παλλήνη, Κερατέα, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Ωρωπό, Πόρο, Σπέτσες κτλ.

Πώς γίνεται ο προγραμματισμός ραντεβού

Η διαδικασία για τον προγραμματισμό ραντεβού για τις νέες ταυτότητες έχει ως εξής:

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, καθώς και ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Αν τα στοιχεία του δεν είναι επικαιροποιημένα στο ΕΜΕπ, μπορεί να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Μετά την υποβολή του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας Αρχής.

Το αίτημα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, ακυρωθεί ή υποβληθεί εκ νέου έως μία ώρα πριν την έναρξη του ραντεβού.

Η πλατφόρμα αποστέλλει μηνύματα υπενθύμισης στο email του ενδιαφερόμενου, σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν από το ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, για να προγραμματίσει νέο ραντεβού και να εκδώσει νέο δελτίο.