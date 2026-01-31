Δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας σε κανένα αστυνομικό τμήμα της Αθήνας μέχρι τον Ιούλιο, με την πρωτεύουσα να εμφανίζεται «μπλοκαρισμένη» στο ψηφιακό σύστημα προγραμματισμού μέσω id.gov.gr.

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024) δίνεται παράταση στη χρήση των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων για ψηφιακές διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των συναλλαγών πολιτών με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ η καταληκτική προθεσμία για την απόκτηση της νέας αστυνομικής ταυτότητας μέχρι τον Αύγουστο του 2026 έχει ουσιαστικά παραταθεί, καθώς η έκδοση νέων ταυτοτήτων θα συνεχιστεί και μετά αυτή τη ημερομηνία.

Στην Αττική, η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας έχει μετατραπεί σε πραγματική δοκιμασία για τους πολίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας id.gov.gr, μέχρι και τον Ιούλιο δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού σε κανένα αστυνομικό τμήμα της Αθήνας, είτε στο κέντρο είτε στα προάστια. Η πρωτεύουσα εμφανίζεται ουσιαστικά «μπλοκαρισμένη» στο ψηφιακό σύστημα, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αναζητούν λύση ακόμη και εκτός ηπειρωτικής χώρας, στρεφόμενοι προς τα νησιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αύγουστος του 2026 αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την απόκτηση της νέας αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να μπορεί κάποιος να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να εκδώσουν νέες ταυτότητες και μετά το πέρας της προθεσμίας. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και παράταση στη χρήση παλαιών δελτίων

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, παρατείνεται η χρήση των παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται πλέον ψηφιακά. Η αποκλειστική απαίτηση για νέου τύπου ταυτότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε χιλιάδες πολίτες, δεδομένου ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα προχωρά με αργούς ρυθμούς και η διαθεσιμότητα ραντεβού παραμένει περιορισμένη σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, θα γίνονται αποδεκτές για σκοπούς εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Η παράταση αυτή καλύπτει διαδικασίες που απαιτούν αξιόπιστη ταυτοποίηση, όπως η έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών συναλλαγών.

Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά

Πέραν των παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, στο ίδιο καθεστώς αποδοχής εντάσσονται και άλλα επίσημα έγγραφα. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτά:

τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,

τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας,

οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι διαφορετικές κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων δεν θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το καθεστώς ταυτοποίησης στο οποίο υπάγονται.

Το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή της απόφασης

Η υπουργική απόφαση βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS), καθώς και στις διατάξεις του ν. 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Όπως διευκρινίζεται, η εφαρμογή της ρύθμισης δεν συνεπάγεται επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ανάγκη για παράταση προέκυψε εξαιτίας των σημαντικών καθυστερήσεων στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος, κρίθηκε αναγκαίο να διατηρηθεί η δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων εγγράφων, ώστε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λειτουργεί ως μεταβατικό μέτρο, έως την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα ταυτοτήτων.