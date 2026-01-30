Στην Αττική, η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας εξελίσσεται για τον πολίτη σε μια δοκιμασία αντοχών. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας id.gov.gr, έως και τον Ιούλιο δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού σε κανένα αστυνομικό τμήμα της Αθήνας, είτε στο κέντρο είτε στα βόρεια, νότια, ανατολικά ή δυτικά προάστια. Η πρωτεύουσα εμφανίζεται ουσιαστικά «μπλοκαρισμένη» στο ψηφιακό σύστημα, με αποτέλεσμα πολλοί να αναζητούν λύση ακόμη και εκτός ηπειρωτικής χώρας, στρεφόμενοι προς τα νησιά. Υπενθυμίζεται ότι ο Αύγουστος του 2026 αποτελούσε την καταληκτική προθεσμία για την απόκτηση της νέας αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό. Ωστόσο οι πολίτες θα μπορούν να εκδώσουν νέες ταυτότητες και μετά το πέρας του Αυγούστου. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, δίνεται παράταση στη χρήση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται ψηφιακά. Σε αυτό το περιβάλλον, η αποκλειστική απαίτηση για νέου τύπου ταυτότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες πολίτες, ειδικά τη στιγμή που η μετάβαση στο νέο σύστημα εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς και η διαθεσιμότητα ραντεβού παραμένει περιορισμένη σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτές για σκοπούς εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Η παράταση αυτή καλύπτει διαδικασίες που απαιτούν αξιόπιστη ταυτοποίηση, όπως η έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη συνέχιση βασικών διοικητικών και οικονομικών ενεργειών χωρίς καθυστερήσεις ή εμπόδια, σε μια περίοδο που η ψηφιακή μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά

Πέραν των παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, στο ίδιο καθεστώς αποδοχής εντάσσονται και άλλα επίσημα έγγραφα. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτά:

τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,

τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας,

οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι διαφορετικές κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων δεν θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πρόσβασή τους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το καθεστώς ταυτοποίησης στο οποίο υπάγονται.

Η απόφαση

Η υπουργική απόφαση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS), καθώς και στις διατάξεις του ν. 4727/2020 που αφορούν την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Οπως διευκρινίζεται ρητά στο κείμενο, η εφαρμογή της ρύθμισης δεν συνεπάγεται καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οπως επισημαίνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ανάγκη για την παράταση προέκυψε εξαιτίας των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως και να λειτουργήσει απρόσκοπτα το νέο σύστημα, κρίθηκε απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων εγγράφων, ώστε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναμένεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό μέτρο, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα ταυτοτήτων.