Με τη νέα αναβάθμιση του Gov.gr Wallet, παύει οριστικά η δυνατότητα εμφάνισης των διπλωμάτων οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από την αστυνομία λόγω τροχαίων παραβάσεων. Η αλλαγή αυτή έρχεται να κλείσει ένα σημαντικό κενό στο σύστημα ψηφιακών εγγράφων.

Πλέον, όταν η Τροχαία αφαιρεί το δίπλωμα οδήγησης κάποιου οδηγού, η άδεια θα διαγράφεται αυτόματα και από την εφαρμογή του Gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του παραβάτη. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι το ψηφιακό έγγραφο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Μέχρι σήμερα, ακόμη και μετά την παράδοση του διπλώματος στην αστυνομία, η άδεια συνέχιζε να εμφανίζεται ψηφιακά στο κινητό του κατόχου. Αυτό επέτρεπε σε ορισμένους παραβάτες να επιδεικνύουν το ψηφιακό δίπλωμα σε νέους ελέγχους, δημιουργώντας σύγχυση στα αρμόδια όργανα.

Η νέα λειτουργία της εφαρμογής ενισχύει την αξιοπιστία των ψηφιακών εγγράφων και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επιβολή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι ταυτότητες

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ του δημοσιογράφου των ΝΕΩΝ Κώστα Ντελέζου, αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει πλέον και για τις ψηφιακές ταυτότητες, όταν αυτές θα ανακαλούνται. Αυτό σημαίνει, ότι μόλις δηλωθεί στην αστυνομία η απώλεια μιας ταυτότητας, αυτή θα αφαιρείται αμέσως και από το Gov.gr Wallet.

Οι κάρτες της ΔΥΠΑ

Επιπλέον, η Ψηφιακή Κάρτα της Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα ενημερώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο στο Gov.gr Wallet. Η κάρτα εμφανίζει άμεσα την κατάσταση του ανέργου και συνοδεύεται από χρωματική ένδειξη, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή. Για ανέργους εγγεγραμμένους έως 12 μήνες, χωρίς έλεγχο εισοδηματικών προϋποθέσεων, καθώς και για ανέργους άνω των 12 μηνών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, η κάρτα θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Αντίθετα, για ανέργους άνω των 12 μηνών που δεν πληρούν τα εκάστοτε εισοδηματικά κριτήρια περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, η κάρτα θα εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα. Όταν η Ψηφιακή Κάρτα της ΔΥΠΑ παύει να ισχύει, θα διαγράφεται αυτόματα από το Gov.gr Wallet, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μόλις ο πολίτης θα ανοίγει το Gov.gr Wallet, θα εμφανίζεται μήνυμα με τη σχετική ενημέρωση. Ο ενδιαφερόμενος θα ελέγχει την εφαρμογή για να διαπιστώσει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί, ενώ στη συνέχεια μπορεί να δοκιμάσει να προσθέσει εκ νέου το έγγραφο στο Gov.gr Wallet. Εάν αυτό δεν επιτρέπεται, θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Παράλληλα, η προσθήκη εγγράφων στο Gov.gr Wallet γίνεται πλέον πιο εύκολη, χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση του κωδικού μιας χρήσης (OTP). Μέχρι σήμερα, ο χρήστης έπρεπε να ανοίξει το μήνυμα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό και να τον πληκτρολογήσει χειροκίνητα στην εφαρμογή. Πλέον, με τη συγκατάθεσή του, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας γρήγορα και χωρίς λάθη.

Με την αναβάθμιση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, «οι νέες λειτουργικότητες κάνουν το ψηφιακό πορτοφόλι πιο φιλικό, πιο εύχρηστο και πιο αξιόπιστο», αναφέρει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές αυτές διευκολύνουν τους πολίτες να έχουν καλύτερο έλεγχο των ψηφιακών τους εγγράφων και να ολοκληρώνουν βασικές διαδικασίες πολύ πιο απλά.