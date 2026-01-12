Έλλειψη ραντεβού παρατηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων στην Ελλάδα, με τις πρώτες διαθέσιμες ημερομηνίες στην Αττική να φτάνουν έως και τον Ιούλιο του 2026. Το παλιό δελτίο θα πάψει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο από τις 6 Αυγούστου 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας έχει μπλοκάρει, καθώς τα διαθέσιμα ραντεβού σε όλη τη χώρα είναι πλέον ελάχιστα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Αττική.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα οφείλουν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας και στη συνέχεια να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή έκδοσης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού στην Αττική είναι πιθανό να δοθούν τον Ιούλιο του 2026, ενώ η εικόνα είναι αντίστοιχη και σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κρίσιμη ημερομηνία είναι η 6η Αυγούστου 2026, καθώς τότε το παλιό δελτίο παύει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Τι χρειάζεται για την έκδοση νέας ταυτότητας:

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Μπορεί να ληφθεί απευθείας στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο.

Ο πολίτης συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής myPhoto και εξουσιοδοτεί την ανάκτηση της εικόνας για την αίτηση.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Χορηγείται από την Αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών.

Εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον πολίτη.

Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία και υπογράφεται ηλεκτρονικά και χειρόγραφα από τον πολίτη.

Ηλεκτρονικό παράβολο

Κόστος 10€ για την έκδοση του δελτίου, με 5€ για πολύτεκνους.

Στην αίτηση επικολλάται επίσης το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50€.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, που λειτουργεί εδώ και ενάμιση χρόνο, είχε παρουσιαστεί ως εργαλείο για τη μείωση των χρόνων αναμονής. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθεσιμότητα των ραντεβού. Με αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή να δημιουργεί σε σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες.