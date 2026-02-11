Νέες ταυτότητες και φωτοαντίγραφα: Με τον νόμο 5266/2025, που φέρει τον τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», καθορίζεται ότι οι συναλλαγές φυσικών προσώπων με φορείς του ιδιωτικού τομέα –όπως οι τράπεζες– στις οποίες απαιτείται η τήρηση φωτοαντιγράφου ταυτότητας, θα πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η υποβολή και η έκδοση φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του.

Η διαδικασία μέσω gov.gr

Το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας δημιουργείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην εφαρμογή έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του φορέα που χειρίζεται την υπόθεση του πολίτη, με χρήση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης μέσω κωδικού μιας χρήσης (OTP).

Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου απαιτείται ο προσδιορισμός της διαδικασίας για την οποία ζητείται, του αριθμού αιτήματος, του αριθμού ταυτότητας, των τριών πρώτων γραμμάτων του ονόματος, επωνύμου και πατρωνύμου, καθώς και του έτους γέννησης του πολίτη.

Η επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων και της ισχύος του δελτίου πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι περιλαμβάνει το ψηφιακό αντίγραφο

Το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία του δελτίου: αριθμό ταυτότητας, ονοματεπώνυμο (σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες), πατρώνυμο και μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, ημερομηνία και αρχή έκδοσης, καθώς και τη φωτογραφία του κατόχου.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια των δεδομένων.

Αποθήκευση και χρήση

Το ψηφιακό φωτοαντίγραφο μπορεί να αποθηκευθεί ή να ληφθεί σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code. Το έγγραφο αυτό έχει πλήρη ισχύ φωτοαντιγράφου των στοιχείων της ταυτότητας.

Πρόσβαση για τον ιδιωτικό τομέα

Η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων των ιδιωτικών φορέων για λήψη ψηφιακού αντιγράφου πραγματοποιείται μέσω ειδικής υπηρεσίας εξουσιοδότησης χρηστών που παρέχεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. Επιπλέον, οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συνδέσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα με την ειδική διαδικτυακή υπηρεσία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατόπιν σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό, οι συναλλαγές πολιτών με τράπεζες και άλλους ιδιωτικούς φορείς γίνονται πιο ασφαλείς, γρήγορες και πλήρως ψηφιακές, περιορίζοντας τη φυσική διακίνηση προσωπικών εγγράφων.