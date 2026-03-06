Η μετάβαση στις νέες ταυτότητες σε μορφή πιστωτικής κάρτας δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική αλλαγή, αλλά μια ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο ταυτοποιούμαστε στην καθημερινότητά μας. Το παλιό, μπλε πλαστικοποιημένο δελτίο δίνει σταδιακά τη θέση του σε μια υπερσύγχρονη κάρτα με ενσωματωμένο τσιπάκι RFID και 10ετή διάρκεια ισχύος, ευθυγραμμίζοντας την Ελλάδα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Ωστόσο, η παραλαβή της νέας ταυτότητας φέρνει μαζί της και μια σειρά από σημαντικές υποχρεώσεις για τον πολίτη. Ενώ το Δημόσιο ενημερώνεται αυτόματα για τα νέα σας στοιχεία, το «βάρος» της ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα πέφτει σε εσάς. Από τις τράπεζες και τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας μέχρι τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ψηφιακά πορτοφόλια (wallets), υπάρχουν 7 συγκεκριμένοι φορείς που πρέπει να ειδοποιηθούν άμεσα, ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στις συναλλαγές, τα συμβόλαια ή τις πάγιες εντολές σας.

Στον οδηγό που ακολουθεί, παρουσιάζουμε αναλυτικά τη διαδικασία έκδοσης μέσω του id.gov.gr, το κόστος των παραβόλων, αλλά και την πλήρη λίστα με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε αμέσως μόλις κρατήσετε στα χέρια σας τη νέα σας ταυτότητα.

Οι φορείς που χρειάζονται ενημέρωση

Τράπεζες: Ενημέρωση στοιχείων μέσω e-banking ή σε κατάστημα.

Εργοδότης: Παράδοση φωτοαντίγραφου στο τμήμα HR ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Ενημέρωση σε συμβόλαια αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας ή ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Ανανεώστε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή σε κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, με ανάρτηση φωτογραφίας στο προφίλ σας.

Ιδιωτικοί Φορείς & Συνδρομές: Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός διατηρεί τα στοιχεία της παλιάς σας ταυτότητας για ταυτοποίηση (π.χ. συμβολαιογράφοι για εκκρεμείς πράξεις ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια).

Αυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών μόλις εκδοθεί η νέα ταυτότητα. Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα λαμβάνουν τα νέα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη.

Διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης επιλέγει την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και τη διαθέσιμη ημερομηνία. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Το ραντεβού μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Κόστος έκδοσης

Το κόστος περιλαμβάνει ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) και ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ. Τα e-παράβολα πρέπει να εξοφληθούν πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό για τη σύνδεση της φωτογραφίας με το ΑΦΜ του. Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη για δώδεκα μήνες, ώστε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κρατικές διαδικασίες.

Η έκδοση μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για πολίτες χωρίς πρόσβαση σε TAXISnet ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς. Συντίθεται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία και το ΑΦΜ του πολίτη.

Από τις 3 Ιουνίου 2025, ο ΠΑ αναγράφεται στις νέες ταυτότητες και έχει ενσωματωθεί στην ψηφιακή ταυτότητα του Gov.gr Wallet. Οι πολίτες μπορούν να τον ελέγχουν μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία υπόσχεται ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο απλή εξυπηρέτηση, προσαρμόζοντας την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.