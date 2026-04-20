Οι κολοσσοί της ενέργειας, με επικεφαλής την Exxon Mobil και τη Chevron, επιταχύνουν τις επενδύσεις τους σε περιοχές μακριά από τη Μέση Ανατολή. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με τις επαναλαμβανόμενες διακοπές στη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ, αναγκάζει τον κλάδο να αναθεωρήσει πλήρως τη μακροπρόθεσμη κατανομή κεφαλαίων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες στρέφονται πλέον στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική για να μειώσουν την έκθεσή τους στην εμπόλεμη ζώνη. Η στρατηγική αυτή στροφή εντάθηκε το Σάββατο, όταν το Ιράν ανακάλεσε την απόφασή του να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, εξαπολύοντας επιθέσεις σε πλοία και κηρύσσοντας την περιοχή κλειστή μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η σύγκρουση, που διανύει πλέον την όγδοη εβδομάδα της, έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές απώλειες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο, η Exxon και η Chevron είδαν την παγκόσμια παραγωγή τους να μειώνεται κατά περίπου 6%. Η Exxon αναμένεται να χάσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα μετά τις ζημιές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της στο Κατάρ. Αντίθετα, η Chevron ενισχύει την παρουσία της στη Ναμίμπια και τη Γουιάνα, όπου συμμετέχει σε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποντάροντας στη χαμηλότερη γεωπολιτική επικινδυνότητα της Λατινικής Αμερικής.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει την βιομηχανία για άμεση αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Σε τηλεδιάσκεψη την περασμένη Πέμπτη, οι υπουργοί Εσωτερικών και Ενέργειας τόνισαν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς η παγκόσμια αγορά στερείται περίπου 16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα λόγω του κλεισίματος των Στενών και των ζημιών στις εγκαταστάσεις του Κόλπου. Παρά την εκτόξευση της τιμής του Brent κατά 40% από την έναρξη του πολέμου, οι μετοχές της Exxon και της Chevron σημείωσαν σημαντική πτώση, αντικατοπτρίζοντας την αβεβαιότητα των επενδυτών.

Το τοπίο παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ενώ η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ αναπτέρωσε τις ελπίδες για άνοιγμα των Στενών, η Τεχεράνη άλλαξε στάση μέσα σε μόλις 24 ώρες, απειλώντας να στοχοποιήσει οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει τη διέλευση. Σε αυτό το περιβάλλον, η Λατινική Αμερική αναδεικνύεται σε κρίσιμο παίκτη, όχι μόνο για την ποιότητα των αποθεμάτων της, αλλά και ως μια γεωγραφικά προστατευμένη και σταθερή εναλλακτική λύση απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής.