Επενδυτές που φέρονται να στοιχημάτιζαν τεράστια ποσά πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας του BBC, το οποίο αποκαλύπτει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ύποπτων συναλλαγών στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την έρευνα, οργανωμένοι επενδυτικοί κύκλοι ενδέχεται να αξιοποιούσαν εσωτερική πληροφόρηση για να αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Το θέμα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς και έχει φτάσει μέχρι το Κογκρέσο, όπου Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζητούν επίσημη διερεύνηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται σε σχετικές συναλλαγές βρίσκονται άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας Τραμπ, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε πιθανή περίπτωση «insider trading», με συναλλαγές βασισμένες σε μη δημόσιες πληροφορίες. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι κινήσεις αυτές ίσως οφείλονται σε ιδιαίτερα ικανές προβλέψεις για τις πολιτικές αποφάσεις του προέδρου.

Η έρευνα παρουσιάζει πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα συναλλαγών που προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων του Τραμπ.

9 Μαρτίου 2026: «Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί»

Στην αγορά πετρελαίου παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες κινήσεις. Εννέα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι η σύγκρουση ήταν «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη».

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τεράστια στοιχήματα για πτώση της τιμής του πετρελαίου έγιναν 47 λεπτά πριν δημοσιοποιηθεί η συνέντευξη. Μετά τις δηλώσεις, η τιμή του πετρελαίου κατέρρευσε κατά 25%, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη σε όσους είχαν τοποθετηθεί εγκαίρως.

23 Μαρτίου 2026: «Πλήρης και ολική επίλυση των εχθροπραξιών»

Δύο ημέρες μετά από απειλές για πλήγματα στο Ιράν, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι υπήρξαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Οι αγορές αντέδρασαν αμέσως: οι μετοχές ανέβηκαν και η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε απότομα.

Το BBC κατέγραψε ότι μόλις 14 λεπτά πριν από την ανάρτηση υπήρξε ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός συναλλαγών στο αμερικανικό πετρέλαιο και στα συμβόλαια Brent, με τις τιμές να πέφτουν 11% μετά τη δημοσίευση.

9 Απριλίου 2025: Παύση της «Ημέρας Απελευθέρωσης»

Στις 2 Απριλίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποκαλούμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης», επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Οι αγορές κατέρρευσαν, αλλά μία εβδομάδα αργότερα, όταν ανακοίνωσε παύση δασμών 90 ημερών (πλην Κίνας), σημειώθηκε εκρηκτική άνοδος.

Το BBC εντόπισε ασυνήθιστη δραστηριότητα λίγο πριν την ανακοίνωση, με μαζικά στοιχήματα στην άνοδο του δείκτη S&P 500. Ο δείκτης εκτινάχθηκε κατά 9,5%, ενώ οι επενδυτές που είχαν κινηθεί νωρίτερα ενδέχεται να αποκόμισαν έως και 20 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά τα γεγονότα, Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζήτησαν από τη SEC να εξετάσει αν οι ανακοινώσεις του προέδρου «πλούτισαν εσωτερικούς κύκλους της διοίκησης». Εκπρόσωπος της Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του BBC.

3 Ιανουαρίου 2026: Σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Η άνθηση των πλατφορμών προβλέψεων μέσω blockchain, όπως το Polymarket και το Kalshi, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι επενδυτής στο Polymarket και μέλος της συμβουλευτικής του επιτροπής, ενώ δρα και ως στρατηγικός σύμβουλος στο Kalshi.

Ένας χρήστης του Polymarket στοιχημάτισε 32.500 δολάρια ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα έχανε την εξουσία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026. Όταν ο Μαδούρο συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, το στοίχημα απέφερε 436.000 δολάρια. Ο λογαριασμός στη συνέχεια άλλαξε όνομα και δεν δραστηριοποιήθηκε ξανά.

28 Φεβρουαρίου 2026: Επιθέσεις στο Ιράν

Έξι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν στο Polymarket τον Φεβρουάριο του 2026 και στοιχημάτισαν ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν μέχρι τις 28 του μήνα. Όταν ο Τραμπ επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, οι λογαριασμοί αυτοί κέρδισαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας από τους λογαριασμούς συνέχισε να δραστηριοποιείται, κερδίζοντας επιπλέον 163.000 δολάρια από στοίχημα για κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ–Ιράν, που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου.

Το Polymarket δήλωσε στο BBC ότι «τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας της αγοράς» και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Τον Μάρτιο, τόσο το Polymarket όσο και το Kalshi παρουσίασαν νέους κανόνες για την αντιμετώπιση της εσωτερικής πληροφόρησης.