Τέλος στο ενδεχόμενο έκδοσης διαβατηρίου με την παλαιού τύπου ταυτότητα βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας με οριστική και αμετάκλητη απόφασή του. Οι ανώτατοι δικαστές είπαν ”όχι” στην έκδοση και την ανανέωση διαβατηρίου με παλαιού τύπου ταυτότητα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενο στάδιο είχαν αποφανθεί διαφορετικά, κάνοντας δεκτή αίτηση αναστολής πολίτη, ο οποίος είχε προσφύγει κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν του είχε επιτρέψει να ανανεώσει το διαβατήριό του με την παλαιά του ταυτότητα.

Ωστόσο, η απόφαση εκείνη εκ του νόμου είχε προσωρινό χαρακτήρα και δεν δέσμευε την κρίση των ανώτατων δικαστών, οι οποίοι επιλήφθηκαν επί της κύριας αίτησης ακύρωσης και έκριναν την ίδια υπόθεση σε μεταγενέστερα χρονικό στάδιο.

Τι είπε τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα αυτό, που όπως φαίνεται αφορά πολλούς πολίτες; Την απάντηση, στην οποία δε χωρά καμία παρερμηνεία, έδωσε το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο με επίσημη ανακοίνωσή του, δια του εκπροσώπου Τύπου του, παρέδρου του Σ.τ.Ε., Νίκου Σεκέρογλου, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο με τον πλέον γνήσιο και θεσμικό τρόπο.

Αρχικά λοιπόν, επί της αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, που είχε απορρίψει την αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Τέταρτου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου, που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος επι χορήγησης διαβατηρίου.

Η Επιτροπή Αναστολών τότε είχε διατάξει το μέτρο αυτό, στηριζόμενη σε παλαιότερη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα και συγκεκριμένα στο τέλος Ιανουαρίου, με απόφασή του το ίδιο τμήμα απέρριψε για τυπικούς λόγους την αίτηση ακύρωσης του πολίτη και συνεπώς, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, το μέτρο που είχε διαταχθεί με την απόφαση εκείνη της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει.

Ούτως ή άλλως, με το νομικό πλαίσιο που συνοδεύει τις νέες ταυτότητες, η έκδοσή τους είναι αναγκαία για τη χορήγηση ή ανανέωση διαβατηρίου από 3 Αυγούστου του 2026.