Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που είχε κατατεθεί από πολίτη ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία δεν του είχε επιτραπεί να ανανεώσει το διαβατήριο του με παλαιού τύπου ταυτότητα.

Αν και προσωρινά είχε γίνει δεκτή η σχετική αίτησή του από την Επιτροπή Αναστολών , τελικά το Δ’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί διαβατήριο με ταυτότητα που έχει λήξει .

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρεται:

«Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου. Η Επιτροπή Αναστολών για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης.

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».