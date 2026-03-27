Η εγγραφή του Προσωπικού Αριθμού στα Δελτία Ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι υποχρεωτική, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νικόλαου Παπαδόπουλου που υποστήριξε ότι «η εκβιαστική επιβολή του Προσωπικού Αριθμού στα στελέχη των ΕΔ ελλοχεύει τον κίνδυνο μαζικών αποχωρήσεων».

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να προσαρμόζει τις διοικητικές του διαδικασίες σε αυτό» υπογράμμισε ο κ. Δαβάκης και πρόσθεσε πως «σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού στα υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας των ΕΔ τα οποία πρόκειται να χορηγηθούν στο εγγύς μέλλον. Είναι μια υποχρεωτική ρύθμιση, όπως ακριβώς ισχύει και για άλλες διαδικασίες διοικητικού χαρακτήρα. Η μετάβαση στα νέα Δελτία θα γίνει σταδιακά και με οργανωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή, τα υφιστάμενα Δελτία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, άρα δεν έχουμε καμία αιφνίδια επιβάρυνση ή διοικητική ασφυξία για το προσωπικό»

Ο υφυπουργός έδωσε έμφαση και στην λειτουργική διάσταση του Προσωπικού Αριθμού, λέγοντας ότι «θα συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών εντός των ΕΔ, καθώς θα αντικαταστήσει τους λοιπούς αριθμούς του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ. Θα ενισχύσει τα ενέγγυα ασφάλειας».

Ο κ. Δαβάκης επισήμανε ότι ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του κάθε πολίτη για συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποδίδεται σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα εάν ο ίδιος έχει προβεί στην έκδοσή του, με στόχο να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, αντικαθιστώντας σταδιακά αριθμούς όπως το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ. Πρόκειται για ένα εργαλείο εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης που αποσκοπεί στην μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την διευκόλυνση των πολιτών στην καθημερινότητά του. Για όσους ανησυχούν για τον Προσωπικό Αριθμό, ο κ. Δαβάκης υπογράμμισε ότι «δεν εισάγει νέα προσωπικά δεδομένα, ούτε μεταβάλλει το υφιστάμενο πλαίσιο προσωπικών δεδομένων που ισχύει. Είναι μια οριζόντια πολιτική».

Ο υφυπουργός ζήτησε από τον ανεξάρτητο βουλευτή να αποσύρει την έκφρασή του ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων «εκβιάζονται» λέγοντάς του πως τα «στελέχη των ΕΔ δεν εκβιάζονται ούτε απειλούνται από καμία κυβέρνηση. Τα στελέχη των ΕΔ είναι το καύχημα και η ασπίδα του ελληνικού λαού. Κάνουν με συνείδηση το καθήκον τους κάθε φορά που η πατρίδα το ζητάει».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος, από την πλευρά του, χαρακτήρισε «ατόπημα» την σχετική Υπουργική Απόφαση που υποχρεώνει στο νέο Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας των στρατιωτικών να αναγράφεται ο Προσωπικός τους Αριθμός. Υποστήριξε πως πρόκειται για ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, «που καθιστά τους στρατιωτικούς μας έρμαια στους εχθρούς του έθνους μας» καθώς, όπως είπε, «εκθέτει σε ολόκληρο τον πλανήτη τα προσωπικά τους δεδομένα» και αυτή η απόφαση «σημαίνει αποχωρήσεις από το στράτευμα όποιου, για λόγους συνείδησης ή προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, δεν θέλουν να αποκτήσουν στρατιωτική ταυτότητα με Προσωπικό Αριθμό». Πρόκειται, είπε, για ένα «μέτρο, που επεκτείνετε σε όλους τους στρατεύσιμους, ακόμα και για τους έφεδρους» και πρόσθεσε ότι δεν επιστρέφεται η πολιτική ταυτότητα σε στρατιωτικούς που ετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν, από τους οποίους απαιτείται να εκδώσουν νέα ταυτότητα με Προσωπικό Αριθμό.