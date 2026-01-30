Το GOV GR Wallet αποκτά πλέον τη δυνατότητα προβολής του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) απευθείας στο κινητό τηλέφωνο των πολιτών, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4705/03.09.2025. Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους πολίτες να εμφανίζουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής, για χρήση στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Η πρόσβαση στον ΠΑ γίνεται κατόπιν αιτήματος του χρήστη και απαιτεί θετική ενέργεια μέσα στο περιβάλλον του ψηφιακού αποθετηρίου. Κάθε φορά που ο πολίτης ζητά να τον δει, ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής του. Μετά την προβολή, ο ΠΑ αποκρύπτεται αυτόματα, ενώ η εφαρμογή δεν επιτρέπει λήψη στιγμιότυπου οθόνης για λόγους ασφαλείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και τεχνικά μέτρα

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ. 25392 ΕΞ 2025) καθορίζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τον ν. 4624/2019.

Η διαδικασία προβλέπει χρήση κατάλληλων μεθόδων κρυπτογράφησης, ώστε μόνο ο κάτοχος να έχει πρόσβαση στον ΠΑ. Δεν αποθηκεύεται ούτε διαβιβάζεται σε τρίτους, ενώ η εφαρμογή έχει παραμετροποιηθεί ώστε να αποκλείει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαλειτουργικότητα με τα μητρώα του Δημοσίου

Για την άντληση του ΠΑ, το GOV GR Wallet διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Αν δεν εντοπιστεί ο αριθμός, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί αυτόματα στην ψηφιακή υπηρεσία έκδοσης ΠΑ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Η τεχνική υλοποίηση των διαλειτουργικοτήτων βασίζεται σε ασφαλείς διαδικτυακές υπηρεσίες και διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου.

Ρόλος του ΕΔΥΤΕ και έναρξη ισχύος

Η ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει αναλάβει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της εφαρμογής του ψηφιακού αποθετηρίου. Η εταιρεία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία και υποχρεούται να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφάλειας και κρυπτογράφησης.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου και στη διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με το κράτος.