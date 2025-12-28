Πολλοί πολίτες που σχεδιάζουν ταξίδι εκτός Ελλάδας αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωτικό να έχουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο. Η απάντηση είναι όχι, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν.

Εκδίδεται διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα;

Ναι. Η παλιά αστυνομική ταυτότητα γίνεται κανονικά δεκτή για την έκδοση διαβατηρίου, εφόσον είναι σε ισχύ και σε καλή κατάσταση. Η κατοχή της νέας ταυτότητας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης.

Πότε μπορεί να ζητηθεί νέα ταυτότητα

Η Αστυνομία μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας ταυτότητας πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εάν:

η παλιά ταυτότητα είναι φθαρμένη ή δυσανάγνωστη

υπάρχουν ασυμφωνίες στοιχείων (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης)

δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία για το διαβατήριο «παγώνει» μέχρι να εκδοθεί νέα ταυτότητα.

Τι ισχύει για τη νέα ταυτότητα

Η νέα αστυνομική ταυτότητα, που περιλαμβάνει τον Προσωπικό Αριθμό, δεν είναι υποχρεωτική για την έκδοση διαβατηρίου. Η εφαρμογή της γίνεται σταδιακά και δεν επηρεάζει τις τρέχουσες διαδικασίες των διαβατηρίων.

Τι συμφέρει πρακτικά

Αν δεν υπάρχει πίεση χρόνου, μπορεί κάποιος:

να κινήσει παράλληλα τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας και διαβατηρίου

ή να εκδώσει πρώτα διαβατήριο, καθώς συνήθως ολοκληρώνεται ταχύτερα

Συμπέρασμα

Για την έκδοση διαβατηρίου δεν απαιτείται νέα ταυτότητα. Η παλιά ταυτότητα αρκεί, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ευανάγνωστη και σε ισχύ. Η νέα ταυτότητα αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση στη συγκεκριμένη διαδικασία.