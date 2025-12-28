Πολλοί πολίτες που σχεδιάζουν ταξίδι εκτός Ελλάδας αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωτικό να έχουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο. Η απάντηση είναι όχι, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν.
Εκδίδεται διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα;
Ναι. Η παλιά αστυνομική ταυτότητα γίνεται κανονικά δεκτή για την έκδοση διαβατηρίου, εφόσον είναι σε ισχύ και σε καλή κατάσταση. Η κατοχή της νέας ταυτότητας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης.
Πότε μπορεί να ζητηθεί νέα ταυτότητα
Η Αστυνομία μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας ταυτότητας πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εάν:
η παλιά ταυτότητα είναι φθαρμένη ή δυσανάγνωστη
υπάρχουν ασυμφωνίες στοιχείων (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης)
δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία για το διαβατήριο «παγώνει» μέχρι να εκδοθεί νέα ταυτότητα.
Τι ισχύει για τη νέα ταυτότητα
Η νέα αστυνομική ταυτότητα, που περιλαμβάνει τον Προσωπικό Αριθμό, δεν είναι υποχρεωτική για την έκδοση διαβατηρίου. Η εφαρμογή της γίνεται σταδιακά και δεν επηρεάζει τις τρέχουσες διαδικασίες των διαβατηρίων.
Τι συμφέρει πρακτικά
Αν δεν υπάρχει πίεση χρόνου, μπορεί κάποιος:
να κινήσει παράλληλα τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας και διαβατηρίου
ή να εκδώσει πρώτα διαβατήριο, καθώς συνήθως ολοκληρώνεται ταχύτερα
Συμπέρασμα
Για την έκδοση διαβατηρίου δεν απαιτείται νέα ταυτότητα. Η παλιά ταυτότητα αρκεί, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ευανάγνωστη και σε ισχύ. Η νέα ταυτότητα αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση στη συγκεκριμένη διαδικασία.