Για την έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου απαιτείται συναίνεση και των δύο γονέων, εφόσον ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.

Τι γίνεται όταν ο ένας γονέας δεν εντοπίζεται

Δικαστική απόφαση (η πιο συχνή)

Ο γονέας που έχει την επιμέλεια ή ασκεί τη φροντίδα του παιδιού προσφεύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο και ζητά:

  • είτε αποκλειστική γονική μέριμνα

  • είτε άδεια δικαστηρίου για την έκδοση διαβατηρίου χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα

Το δικαστήριο εξετάζει:

  • αν ο άλλος γονέας είναι άγνωστης διαμονής

  • αν αδιαφορεί συστηματικά

  • αν η έκδοση διαβατηρίου είναι προς το συμφέρον του παιδιού

Με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση, η Αστυνομία εκδίδει κανονικά το διαβατήριο.

Αποκλειστική γονική μέριμνα ήδη κατοχυρωμένη

Αν υπάρχει προηγούμενη δικαστική απόφαση που αναθέτει την αποκλειστική γονική μέριμνα στον έναν γονέα:

  • Δεν απαιτείται συναίνεση του άλλου

  • Κατατίθεται η απόφαση μαζί με τα δικαιολογητικά

Τι ΔΕΝ γίνεται

  • Δεν αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας είναι άφαντος

  • Δεν αρκεί μαρτυρία συγγενών

  • Δεν αρκεί το ότι δεν πληρώνει διατροφή

  • Δεν αρκεί το ότι δεν υπάρχει επικοινωνία

Χωρίς δικαστική κάλυψη, η Αστυνομία δεν προχωρά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (όταν υπάρχει δικαστική απόφαση)

  • Αίτηση στο Τμήμα Διαβατηρίων

  • Ταυτότητα γονέα

  • Πιστοποιητικό γέννησης ανηλίκου

  • Φωτογραφίες διαβατηρίου

  • Παράβολο

  • Δικαστική απόφαση (γονική μέριμνα ή άδεια έκδοσης)

