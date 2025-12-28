Για την έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου απαιτείται συναίνεση και των δύο γονέων, εφόσον ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.

Τι γίνεται όταν ο ένας γονέας δεν εντοπίζεται

Δικαστική απόφαση (η πιο συχνή)

Ο γονέας που έχει την επιμέλεια ή ασκεί τη φροντίδα του παιδιού προσφεύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο και ζητά:

είτε αποκλειστική γονική μέριμνα

είτε άδεια δικαστηρίου για την έκδοση διαβατηρίου χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα

Το δικαστήριο εξετάζει:

αν ο άλλος γονέας είναι άγνωστης διαμονής

αν αδιαφορεί συστηματικά

αν η έκδοση διαβατηρίου είναι προς το συμφέρον του παιδιού

Με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση, η Αστυνομία εκδίδει κανονικά το διαβατήριο.

Αποκλειστική γονική μέριμνα ήδη κατοχυρωμένη

Αν υπάρχει προηγούμενη δικαστική απόφαση που αναθέτει την αποκλειστική γονική μέριμνα στον έναν γονέα:

Δεν απαιτείται συναίνεση του άλλου

Κατατίθεται η απόφαση μαζί με τα δικαιολογητικά

Τι ΔΕΝ γίνεται

Δεν αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας είναι άφαντος

Δεν αρκεί μαρτυρία συγγενών

Δεν αρκεί το ότι δεν πληρώνει διατροφή

Δεν αρκεί το ότι δεν υπάρχει επικοινωνία

Χωρίς δικαστική κάλυψη, η Αστυνομία δεν προχωρά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (όταν υπάρχει δικαστική απόφαση)