Για την έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου απαιτείται συναίνεση και των δύο γονέων, εφόσον ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.
Τι γίνεται όταν ο ένας γονέας δεν εντοπίζεται
Δικαστική απόφαση (η πιο συχνή)
Ο γονέας που έχει την επιμέλεια ή ασκεί τη φροντίδα του παιδιού προσφεύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο και ζητά:
είτε αποκλειστική γονική μέριμνα
είτε άδεια δικαστηρίου για την έκδοση διαβατηρίου χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα
Το δικαστήριο εξετάζει:
αν ο άλλος γονέας είναι άγνωστης διαμονής
αν αδιαφορεί συστηματικά
αν η έκδοση διαβατηρίου είναι προς το συμφέρον του παιδιού
Με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση, η Αστυνομία εκδίδει κανονικά το διαβατήριο.
Αποκλειστική γονική μέριμνα ήδη κατοχυρωμένη
Αν υπάρχει προηγούμενη δικαστική απόφαση που αναθέτει την αποκλειστική γονική μέριμνα στον έναν γονέα:
Δεν απαιτείται συναίνεση του άλλου
Κατατίθεται η απόφαση μαζί με τα δικαιολογητικά
Τι ΔΕΝ γίνεται
Δεν αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας είναι άφαντος
Δεν αρκεί μαρτυρία συγγενών
Δεν αρκεί το ότι δεν πληρώνει διατροφή
Δεν αρκεί το ότι δεν υπάρχει επικοινωνία
Χωρίς δικαστική κάλυψη, η Αστυνομία δεν προχωρά.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά (όταν υπάρχει δικαστική απόφαση)
Αίτηση στο Τμήμα Διαβατηρίων
Ταυτότητα γονέα
Πιστοποιητικό γέννησης ανηλίκου
Φωτογραφίες διαβατηρίου
Παράβολο
Δικαστική απόφαση (γονική μέριμνα ή άδεια έκδοσης)