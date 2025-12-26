Έκδοση διαβατηρίου: Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, την απαιτούμενη ηλικία και τη διάρκεια ισχύος του εγγράφου, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ποιοι μπορούν να εκδώσουν διαβατήριο και ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Το διαβατήριο εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αυτό, ο κάτοχος μπορεί να ταξιδεύει νόμιμα στο εξωτερικό και να επιστρέφει στη χώρα μέσω των επίσημων σημείων ελέγχου.

Τα διαβατήρια είναι ατομικά έγγραφα και εκδίδονται αποκλειστικά για Έλληνες πολίτες.

Πότε δεν χορηγείται διαβατήριο

Δεν εκδίδεται διαβατήριο σε άτομα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα όπως πλαστογραφία, ψευδή δήλωση, εμπορία ανθρώπων ή αρπαγή ανηλίκων, όταν οι πράξεις αυτές συνδέονται με την έκδοση ή χρήση διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας.

Η απαγόρευση ισχύει για πέντε έτη σε περίπτωση πλημμελήματος και για δέκα έτη σε περίπτωση κακουργήματος, εφόσον η ποινή έχει εκτιθεί.

Επιπλέον περιπτώσεις μη χορήγησης

Διαβατήριο δεν εκδίδεται επίσης σε όσους:

• Έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

• Έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή λιποτάκτες.

• Εκτίουν ποινή φυλάκισης ή βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση.

• Εκκρεμεί εις βάρος τους εκτελεστή καταδικαστική απόφαση ή ένταλμα σύλληψης.

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Κατ’ εξαίρεση, διαβατήριο μπορεί να εκδοθεί εφόσον υπάρξει προσωρινή άρση απαγόρευσης εξόδου με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, για σοβαρούς λόγους υγείας ή θανάτου συγγενικού προσώπου στο εξωτερικό.

Ο κάτοχος υποχρεούται να παραδώσει το διαβατήριο μόλις εκλείψει η αιτία για την οποία εκδόθηκε ή λήξει η προσωρινή άρση. Αν δεν το πράξει εντός δύο μηνών, πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με αιτιολόγηση της μη παράδοσης.

Διαβατήριο μπορεί επίσης να εκδοθεί για ανυπότακτους του εξωτερικού, σύμφωνα με το π.δ. 292/2003, καθώς και για μεταγωγή κρατουμένων μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, την αίτηση υποβάλλει ο ασκών την επιμέλεια ή την επιτροπεία, ενώ για ενήλικους υπό δικαστική συμπαράσταση, την υποβάλλει ο δικαστικός συμπαραστάτης.

Διάρκεια ισχύος διαβατηρίου

Σύμφωνα με τον Νόμο 4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 148/28.07.2022), η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται ως εξής:

• 10 έτη για ενήλικες και ανήλικους άνω των 14 ετών.

• 3 έτη για ανήλικους κάτω των 14 ετών.

• 8 μήνες σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

• 13 μήνες σε περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση έκδοσης.

• 3 μήνες για μεταγωγή κρατουμένων.

Κόστος έκδοσης διαβατηρίου

Το συνολικό κόστος έκδοσης διαβατηρίου διαφοροποιείται ανάλογα με την περίπτωση:

• Αρχική έκδοση ή ανανέωση για άτομα 14 ετών και άνω: 80 ευρώ.

• Έκδοση ή ανανέωση για ανήλικους κάτω των 14 ετών: 71 ευρώ.

• Αντικατάσταση λόγω φθοράς ή αλλαγής στοιχείων: 58 ευρώ.

• Επανυποβολή αιτήματος ή έξοδα αποστολής: 5 ευρώ.

• Κατ’ εξαίρεση έκδοση 13μηνης ισχύος: 67 ευρώ.

• Διαβατήριο 8μηνης ή 3μηνης ισχύος (λόγω ειδικών συνθηκών): 62,50 ευρώ.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών παραβόλων (e-Παράβολο) που εκδίδονται από το Taxisnet.