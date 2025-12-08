Πολλοί πολίτες αναρωτιούνται αν μπορούν να εκδώσουν νέο διαβατήριο χωρίς να έχουν ανανεώσει προηγουμένως την ταυτότητά τους. Η απάντηση είναι ναι, αλλά με προϋποθέσεις.
Τι ισχύει:
Το διαβατήριο εκδίδεται με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας που έχει ο πολίτης στο σύστημα.
Αν η ταυτότητα είναι ληγμένη ή παλιά, η υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίου μπορεί να ζητήσει επικαιροποίηση των στοιχείων ή επίδειξη πρόσφατων εγγράφων.
Σε κάθε περίπτωση, η ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά την αίτηση για διαβατήριο.
Συμβουλές:
Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της ταυτότητάς σας πριν την αίτηση.
Αν η ταυτότητα λήγει σύντομα, καλύτερα να την ανανεώσετε ταυτόχρονα με το διαβατήριο για να αποφύγετε προβλήματα σε μελλοντικά ταξίδια.
Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανά δήμο ή υπηρεσία, οπότε ενημερωθείτε πριν την επίσκεψη.
Συμπέρασμα:
Μπορείτε να εκδώσετε νέο διαβατήριο χωρίς να έχετε νέα ταυτότητα, αλλά η ταυτότητα που προσκομίζετε πρέπει να είναι έγκυρη και να επιτρέπει την επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Η ανανέωση της ταυτότητας είναι προτιμότερη για μεγαλύτερη ευκολία και αποφυγή προβλημάτων στο εξωτερικό.