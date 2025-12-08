Πολλοί πολίτες αναρωτιούνται αν μπορούν να εκδώσουν νέο διαβατήριο χωρίς να έχουν ανανεώσει προηγουμένως την ταυτότητά τους. Η απάντηση είναι ναι, αλλά με προϋποθέσεις.

Τι ισχύει:

Το διαβατήριο εκδίδεται με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας που έχει ο πολίτης στο σύστημα.

Αν η ταυτότητα είναι ληγμένη ή παλιά , η υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίου μπορεί να ζητήσει επικαιροποίηση των στοιχείων ή επίδειξη πρόσφατων εγγράφων .

Σε κάθε περίπτωση, η ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά την αίτηση για διαβατήριο.

Συμβουλές:

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της ταυτότητάς σας πριν την αίτηση.

Αν η ταυτότητα λήγει σύντομα , καλύτερα να την ανανεώσετε ταυτόχρονα με το διαβατήριο για να αποφύγετε προβλήματα σε μελλοντικά ταξίδια.

Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανά δήμο ή υπηρεσία, οπότε ενημερωθείτε πριν την επίσκεψη.

Συμπέρασμα:

Μπορείτε να εκδώσετε νέο διαβατήριο χωρίς να έχετε νέα ταυτότητα, αλλά η ταυτότητα που προσκομίζετε πρέπει να είναι έγκυρη και να επιτρέπει την επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Η ανανέωση της ταυτότητας είναι προτιμότερη για μεγαλύτερη ευκολία και αποφυγή προβλημάτων στο εξωτερικό.