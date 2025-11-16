Έκδοση διαβατηρίου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος έκδοσης, την απαιτούμενη ηλικία και τη διάρκεια ισχύος του ελληνικού διαβατηρίου.

Το διαβατήριο εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και επιτρέπει στον κάτοχό του να εξέρχεται και να εισέρχεται νόμιμα στη χώρα μέσω καθορισμένων σημείων διέλευσης.

Τα διαβατήρια είναι ατομικά έγγραφα και χορηγούνται αποκλειστικά σε Έλληνες πολίτες.

Προϋποθέσεις και περιπτώσεις μη χορήγησης

Δεν εκδίδεται διαβατήριο σε άτομα που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για αδικήματα όπως πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή δήλωση ή εμπορία ανθρώπων, όταν οι πράξεις αυτές σχετίζονται με τη χρήση ή έκδοση διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.

Η απαγόρευση ισχύει για πέντε έτη σε περίπτωση πλημμελήματος και για δέκα έτη σε περίπτωση κακουργήματος, εφόσον η ποινή έχει εκτιθεί. Επίσης, διαβατήριο δεν χορηγείται σε όσους:

– Έχουν σε βάρος τους μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

– Έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή λιποτάκτες.

– Εκτίουν ποινή φυλάκισης ή βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση.

– Εκκρεμεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή ένταλμα σύλληψης.

Εξαιρέσεις

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να χορηγηθεί διαβατήριο εφόσον με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη αρθεί προσωρινά η απαγόρευση εξόδου. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις νοσηλείας στο εξωτερικό του ίδιου ή συγγενών έως β΄ βαθμού, ή σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ασθένειας συγγενή στο εξωτερικό.

Ο κάτοχος υποχρεούται να επιστρέψει το διαβατήριο μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε ή λήξει η προσωρινή άρση. Αν δεν το πράξει εντός δύο μηνών, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, το διαβατήριο ακυρώνεται.

Ειδικές περιπτώσεις χορήγησης

Διαβατήριο μπορεί να εκδοθεί σε ανυπότακτους του εξωτερικού, αποκλειστικά για λόγους που προβλέπει το άρθρο 46 του π.δ. 292/2003, καθώς και σε κρατούμενους για τη μεταγωγή τους από ή προς σωφρονιστικά καταστήματα του εξωτερικού. Μετά τη λήξη του λόγου έκδοσης, το διαβατήριο επιστρέφεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση για τη χορήγηση διαβατηρίου υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τον νόμο 3103/2003, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία. Για ενήλικους υπό δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση γίνεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη. Στην περίπτωση κρατουμένων, η έκδοση γίνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος, αποκλειστικά για τη μεταγωγή τους.

Διάρκεια ισχύος

Σύμφωνα με τον νόμο 4962/2022 (ΦΕΚ Α΄ 148/28.07.2022), η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων ορίζεται σε δέκα έτη για ενήλικες και ανήλικους άνω των 14 ετών, ενώ για μικρότερους ανηλίκους η ισχύς είναι τριετής.

Σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, η ισχύς περιορίζεται σε οκτώ μήνες. Για ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 4 του νόμου, η διάρκεια μπορεί να είναι δεκατρείς ή τρεις μήνες.

Κόστος έκδοσης διαβατηρίου

Το κόστος για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου καθορίζεται ως εξής: