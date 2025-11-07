Η Ρωσία σχεδιάζει έως το 2026 να απαιτεί από τους πολίτες της να συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω της κυβερνητικής πύλης «Gosuslugi», με υποχρεωτική ταυτοποίηση μέσω διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου. Αυτό σημαίνει ότι για να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες βίντεο και ιστοσελίδες, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μια ενιαία βάση δεδομένων που θα καταγράφει ποιος παρακολουθεί τι περιεχόμενο.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026, θα απαιτήσει την αναδιάρθρωση των ψηφιακών υποδομών των ρωσικών ιστοσελίδων και πλατφορμών ώστε να ελέγχεται η ταυτότητα και τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε χρήστη. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικτυακή ανωνυμία θα εξαφανιστεί, καθώς κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα θα μπορεί να συνδεθεί με το πραγματικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην αυστηρότερη εποπτεία και έλεγχο του περιεχομένου που καταναλώνεται στη χώρα, καθώς και στην αντιμετώπιση των ψευδών προφίλ και των bots στα κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα, η δημιουργία ενός τέτοιου ενιαίου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης και παρακολούθησης αλλάζει ριζικά την ψηφιακή εμπειρία στη Ρωσία, καταργώντας την παραδοσιακή έννοια της διαδικτυακής ιδιωτικότητας.

Η πλατφόρμα «Gosuslugi» είναι ήδη το βασικό κυβερνητικό portal στην Ρωσία που παρέχει κρατικές υπηρεσίες σε πολίτες, και η υποχρεωτική σύνδεση μέσω της θα επεκτείνει σημαντικά τη χρήση της στη διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας των χρηστών. Το εγχείρημα αυτό συνεπάγεται σοβαρές προκλήσεις και αμφιλεγόμενες αντιδράσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της πληροφορίας.