Αν έχετε ακόμα στο πορτοφόλι σας την κλασική μπλε ταυτότητα, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να προγραμματίζετε την αντικατάστασή της. Το καλοκαίρι του 2026 δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται και, για όσους αγαπούν τα ταξίδια στην Ευρώπη, ο Αύγουστος αποτελεί ορόσημο. Από τότε και μετά, τα έγγραφα που σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του ’60 παύουν να θεωρούνται έγκυρα για μετακινήσεις εντός Ε.Ε., καθώς πλέον δεν πληρούν κανένα σύγχρονο κριτήριο ασφαλείας. Φυσικά, αν έχετε διαβατήριο σε ισχύ, μπορείτε να συνεχίσετε να ταξιδεύετε με αυτό, αλλά η νέα ταυτότητα παραμένει η πιο πρακτική λύση.

Πώς θα βγάλετε τη νέα ταυτότητα;

Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί. Ξεχάστε το άγχος με τα χαρτιά καθώς τα στοιχεία σας αντλούνται αυτόματα από το «Μητρώο Πολιτών», οπότε εσείς απλώς ελέγχετε αν όλα είναι σωστά και υπογράφετε την αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

Τι θα χρειαστείτε μαζί σας:

Φωτογραφία: Μπορείτε να τη βγάλετε είτε απευθείας στο τμήμα, είτε σε φωτογράφο που θα την «ανεβάσει» στο myPhoto του gov.gr.

Παράβολα: Το κόστος είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043). Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Την παλιά σας ταυτότητα: Θα πρέπει να την παραδώσετε εκείνη τη στιγμή.

Ραντεβού και αναμονή

Αν μένετε στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, οπλιστείτε με υπομονή. Τα ραντεβού είναι ήδη «κλεισμένα» μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως ένα ξαφνικό ταξίδι, απώλεια της παλιάς ταυτότητας ή λόγοι υγείας, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο τμήμα για να εξυπηρετηθείτε εκτάκτως.

Το καλό νέο; Μόλις κάνετε την αίτηση, η νέα σας ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης μέχρι την παραλαβή της νέας ταυτότητας υπολογίζεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να τρέχετε σε τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες για να δηλώσετε τη νέα σας ταυτότητα, αφού το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet σας.