Ο Λεβαδειακός έκλεισε την κανονική περίοδο της Stoiximan Super League με νίκη 1-0 επί του Ατρομήτου, χάρη σε γκολ του Όζμπολτ και την εξαιρετική εμφάνιση του Τσάπρα, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από περισσότερο από έναν μήνα.

Με «χρυσό» σκόρερ τον Όζμπολτ, ο Λεβαδειακός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League, κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν. Ο Τσάπρας ξεχώρισε με την απόδοσή του, μοιράζοντας την ασίστ στο μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, ενώ η ομάδα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα για πρώτη φορά μετά την 1η Φεβρουαρίου.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον και Βήχο στην άμυνα, τους Τσόκαϊ, Κωστή και Συμελίδη στον άξονα και τους Λαγιούς, Παλάσιος και Όζμπολτ στην επίθεση. Από την άλλη, ο Ατρόμητος του Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε με τον Γκουγκεσασβίλι στο τέρμα, τους Μουντές, Μανσούρ, Σταθρόπουλο και Ούρονεν στην άμυνα, τους Καραμάνη και Μίχορλ στα χαφ και τους Τσούμπερ, Μπάκου, Ουκάκι και Γιουμπιτάνα στην επίθεση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, δημιουργώντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 6’ με τον Μπάκου να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στο 15’ νικήθηκαν στο τετ-α-τετ από τον Λοντίγκιν. Ο Λεβαδειακός ισορρόπησε μετά το 30ο λεπτό και είχε την πρώτη του σημαντική στιγμή στο 39’, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απομάκρυνε το σουτ του Συμελίδη. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, παρά τις κλασικές φάσεις των γηπεδούχων.

Στην επανάληψη, ο ρυθμός ανέβηκε και η αναμέτρηση κρίθηκε στο 64ο λεπτό, όταν ο Τσάπρας βρήκε τον Όζμπολτ με εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Αμερικανός επιθετικός νίκησε ανενόχλητος τον Γκουγκεσασβίλι, σημειώνοντας το 1-0. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να απαντήσει με δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 75’ και στο 79’, αλλά ο Λοντίγκιν και η τύχη κράτησαν ανέπαφη την εστία του Λεβαδειακού, διασφαλίζοντας τη νίκη και το θετικό φινάλε για την ομάδα της Βοιωτίας.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Λαγιούς (73’ Βέρμπιτς), Κωστή (73’ Λαμαράνα), Τσοκάι, Παλάσιος (83’ Τσιβελεκίδης), Όζμπολτ (83’ Πεντρόζο), Συμελίδης (62’ Μπάλτσι).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκελασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (86’ Τζοβάρας), Καραμάνης, Μανσούρ, Μίχορλ, Ουκάκι (69’ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (69’ Τσαντίλας), Μπάκου (69’ Τσιγγάρας), Τσούμπερ.