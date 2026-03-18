Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League φτάνει στο τέλος της την ερχόμενη Κυριακή (22/3), με την ταυτόχρονη διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών (19:00) της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει την Τρίτη 24 Μαρτίου στα γραφεία της Stoiximan Super League, οι κληρώσεις για τα playoffs και τα playouts του πρωταθλήματος.

H αρχή θα γίνει στις 13:00 με τα playoffs (Group 1-4) που αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του πρωταθλήματος μεταξύ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει στις 13:30 η κλήρωση για τα playoffs 5-8 που θα βγάλουν το Ευρωπαικό εισιτήριο, εφόσον ο Όφη δεν κατακτήσει το Κύπελλο. Η αυλαία θα πέσει με την κλήρωση των playouts στις 14:00, που θα κρίνει ποιες δύο ομάδες θα πέσουν κατηγορία.

Η σχετική ανακοίνωση της Stoiximan Super League

«Ανακοινώνεται ότι οι κληρώσεις για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-26, θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Super League.

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League»