Συγκλονίζει την Ισπανία η υπόθεση της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο Ράμος, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Η νεαρή γυναίκα μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Y Ahora Sonsoles» του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3, μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της.

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν», είπε η Νοέλια στην τελευταία της συνέντευξη.

Μεγάλωσε σε θετές οικογένειες – Η οικογένειά της είχε θέματα εθισμού

Η ζωή της 25χρονης από τη Βαρκελώνη υπήρξε δύσκολη από τα πρώτα της χρόνια, καθώς γεννήθηκε σε μια «προβληματική οικογένεια». Μεγάλωσε σε θετές οικογένειες, αφού οι γονείς της αντιμετώπιζαν προβλήματα εθισμού. Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, μέχρι που ένα τραγικό γεγονός άλλαξε τα πάντα.

Η Νοέλια υπήρξε θύμα ομαδικού βιασμού, γεγονός που την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο κτηρίου. Αν και επέζησε, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έμεινε παραπληγική, ζώντας έκτοτε με αφόρητους πόνους.

Ο δικαστικός αγώνας και η ευθανασία

Η ίδια ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμά της στην ευθανασία, όπως προβλέπεται από τον ισπανικό νόμο του 2021. Τον Ιούλιο του 2024, επιτροπή ειδικών στην Καταλονία ενέκρινε το αίτημά της, προγραμματίζοντας τη διαδικασία για τις 2 Αυγούστου. Ωστόσο, ο πατέρας της προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και πέτυχε προσωρινή αναστολή.

Η 25χρονη προσέφυγε τότε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια», δήλωσε τον Μάρτιο του 2025, με το Συνταγματικό Δικαστήριο να τη δικαιώνει τελικά τον Φεβρουάριο του 2026.

🇪🇸 In a few hours, Noelia Castillo Ramos, 25, will receive euthanasia for depression in Spanish history after suffering a multiple rape in a care center in 2022. As a result of the trauma, she suffered from severe depression and attempted suicide by jumping from a fifth floor,… pic.twitter.com/HhCad93xIK — World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 25, 2026

Η τελευταία συνέντευξη – «Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα»

Λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, η Νοέλια μίλησε στην εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3, περιγράφοντας με ψυχραιμία πώς είχε προετοιμαστεί για την τελευταία της μέρα.

«Τους έχω πει πώς θέλω να γίνει. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το ομορφότερο φόρεμά μου και θα βαφτώ· θα είναι κάτι απλό», είπε, εξηγώντας ότι είχε καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά επιθυμούσε να είναι μόνη τη στιγμή της αναχώρησής της.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα· ούτε να βγω, ούτε να φάω. Μου είναι δύσκολο να κοιμηθώ και πονάω συνεχώς», εξομολογήθηκε.

Η σχέση με τον πατέρα και τη μητέρα της

Αναφερόμενη στον πατέρα της, η 25χρονη είπε: «Με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν σεβάστηκε ποτέ την απόφασή μου. Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μου γράφει. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή;»

Η μητέρα της, αν και δεν συμφωνούσε με την επιλογή της κόρης της, δήλωσε πως σέβεται την επιθυμία της. «Προσεύχομαι να δω αν την τελευταία στιγμή πει “Το μετανιώνω”. Αν δεν θέλει να ζήσει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν αισθάνομαι άνετα με την ευθανασία, αλλά θα είμαι πάντα στο πλευρό της», ανέφερε συγκινημένη.

Η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο Ράμος έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ισπανία για τα όρια του δικαιώματος στην ευθανασία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής.