Το κοινοβούλιο της Σκωτίας απέρριψε την πρόταση για νομιμοποίηση της ευθανασίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε βαθιές πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές διαφωνίες γύρω από το δικαίωμα στον «υποβοηθούμενο θάνατο». Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «υποβοηθούμενη αυτοκτονία», που προωθήθηκε από τον φιλελεύθερο βουλευτή, Liam McArthur, απορρίφθηκε με 69 ψήφους κατά και 57 υπέρ, ανακόπτοντας την προοπτική η χώρα να γίνει η πρώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα άνοιγε τον δρόμο προς τη νομιμοποίηση της πρακτικής.

Η συζήτηση υπήρξε έντονη και πολυεπίπεδη. Υποστηρικτές της πρότασης τόνισαν την ανάγκη σεβασμού της αυτονομίας των ασθενών με ανίατες και τελικού σταδίου ασθένειες, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τρόπο και τον χρόνο του θανάτου τους.

Αντίθετα, οι πολέμιοι της ευθανασίας επικεντρώθηκαν στον κίνδυνο καταχρήσεων, στην ανεπαρκή ανάπτυξη των υπηρεσιών παρηγορητικής φροντίδας και στη δυσκολία διασφάλισης πραγματικά ελεύθερης και συνειδητής συναίνεσης. Ιδιαίτερα, η βουλευτής Pam Duncanπροειδοποίησε ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει, ως «λευκή επιταγή», για τη διευκόλυνση του θανάτου αντί για την ενίσχυση της ζωής, επισημαίνοντας ότι το κοινωνικό σύστημα φροντίδας βρίσκεται ήδη σε οριακή κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συζήτηση, ένας στους τέσσερις ασθενείς που χρειάζονται παρηγορητική φροντίδα στη Σκωτία δεν τη λαμβάνει, γεγονός που θέτει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η επιλογή της ευθανασίας θα ήταν πραγματικά ελεύθερη ή θα προέκυπτε από έλλειψη υποστήριξης.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση άλλων βουλευτών, οι οποίοι τόνισαν ότι η ενίσχυση της πρόληψης της αυτοκτονίας και των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η εμπειρία της βουλευτού Ruth Maguire, που είχε επιβιώσει από καρκίνο, χρησιμοποιήθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι ασθενείς μπορεί να αισθανθούν πίεση να επιλέξουν τον θάνατο, εάν δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή θεραπεία και υποστήριξη.

Παράλληλα, επαγγελματίες υγείας υποστήριξαν ότι πολλοί ασθενείς που αρχικά εκφράζουν επιθυμία να πεθάνουν αλλάζουν στάση όταν λαμβάνουν ποιοτική παρηγορητική φροντίδα. Αν μη τι άλλο, η απόφαση του σκωτσέζικου κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τα όρια της ιατρικής παρέμβασης στο τέλος της ζωής. Σε ορισμένες χώρες η ευθανασία ή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία έχει ήδη νομιμοποιηθεί υπό αυστηρούς όρους, ενώ σε άλλες παραμένει απαγορευμένη για λόγους ηθικούς, θρησκευτικούς ή κοινωνικούς.

Στη Σκωτία, η στάση της Εκκλησίας και κοινωνικών οργανώσεων έπαιξε επίσης ρόλο, με εκκλήσεις για προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για ενίσχυση των δομών φροντίδας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν σημαίνει ότι το θέμα έκλεισε οριστικά. Η δημογραφική γήρανση, η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας και η αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συστήματα υγείας διατηρούν το ζήτημα στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου. Η Σκωτία, προς το παρόν, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της φροντίδας και της υποστήριξης των ασθενών, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς οι σύγχρονες κοινωνίες θα ισορροπήσουν ανάμεσα στο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στην υποχρέωση προστασίας της ζωής.