Ανησυχητική αύξηση καταγράφει ο αριθμός των πυρηνικών όπλων που βρίσκονται σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας, σύμφωνα με την έκθεση Nuclear Weapons Ban Monitor της μη κυβερνητικής οργάνωσης Norwegian People’s Aid (NPA), σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS). Η έκθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η παγκόσμια πυρηνική κούρσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εννέα κράτη κατέχουν σήμερα πυρηνικά όπλα: η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

Στις αρχές του 2026, τα κράτη αυτά διέθεταν συνολικά 12.187 πυρηνικές κεφαλές, αριθμός μειωμένος κατά 144 σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, ο αριθμός των διαθέσιμων για χρήση κεφαλών αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας τις 9.745 το περασμένο έτος, όπως αναφέρει η έκθεση.

Η ισχύς του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου αντιστοιχεί σε περίπου 135.000 βόμβες τύπου Χιροσίμα, υπενθυμίζει η έκθεση, σημειώνοντας ότι η βόμβα που έπληξε τη Χιροσίμα το 1945 προκάλεσε τον θάνατο 140.000 ανθρώπων.

Περίπου το 40% των κεφαλών, δηλαδή 4.012, είχαν τοποθετηθεί στα τέλη του 2025 σε βαλλιστικούς πυραύλους, κινητούς εκτοξευτές, υποβρύχια ή βάσεις βομβαρδιστικών. Πρόκειται για αύξηση κατά 108 κεφαλές σε σχέση με το 2024.

«Η συνεχιζόμενη ετήσια αύξηση του αριθμού των τοποθετημένων κεφαλών συνιστά ανησυχητική εξέλιξη που αυξάνει τους κινδύνους ταχείας κλιμάκωσης, σφαλμάτων αξιολόγησης και ακούσιας χρήσης», προειδοποιεί ο Hans Kristensen, διευθυντής του Nuclear Information Project της FAS και ένας από τους βασικούς συντελεστές της έκθεσης.

«Αυτό καθιστά τον κόσμο πιο επικίνδυνο για όλους μας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN), στην οποία συμμετέχουν οι οργανώσεις NPA και FAS.

Κλιμάκωση συγκρούσεων και κατάρρευση συμφωνιών

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πυρηνικών κεφαλών έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης συγκρούσεων στην Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή — περιοχές όπου εμπλέκονται και κράτη με πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, επισημαίνεται «η αποσάθρωση του ισχύοντος καθεστώτος αφοπλισμού, μη διάδοσης και ελέγχου των εξοπλισμών», με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκπνοή της συνθήκης New Start, της τελευταίας συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Επενδύσεις και «πυρηνική ομπρέλα»

Οι πυρηνικές δυνάμεις συνεχίζουν να επενδύουν μαζικά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των οπλοστασίων τους. Σύμφωνα με την έκθεση, 33 κράτη που βρίσκονται «υπό την ομπρέλα» συμμαχικών χωρών με πυρηνικά όπλα «υποστηρίζουν ενεργά και ενισχύουν αυτές τις πολιτικές».

«Τα κράτη που ισχυρίζονται ότι τα πυρηνικά όπλα εγγυώνται την ασφάλειά τους, κυρίως στην Ευρώπη, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει καταφύγιο κάτω από μία πυρηνική ομπρέλα», προειδοποιεί η Melissa Parke, διευθύντρια της ICAN, οργάνωσης με έδρα τη Γενεύη και βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης το 2017.