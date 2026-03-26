Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με την Ισλαμαμπάντ να λειτουργεί ως μεσολαβητής στη διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου τους.

Ο Νταρ, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής πρωθυπουργός, χαρακτήρισε τις εικασίες περί «ειρηνευτικών συνομιλιών» ως «περιττές», διευκρινίζοντας πως «οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν πραγματοποιούνται μέσω μηνυμάτων που μεταδίδονται από το Πακιστάν».

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μοιραστεί 15 σημεία, τα οποία συζητούνται από το Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι «οι αδελφές χώρες της Τουρκίας και της Αιγύπτου, μεταξύ άλλων, εκφράζουν επίσης την υποστήριξή τους σε αυτήν την πρωτοβουλία».

Τα σχόλια του Νταρ αποτελούν την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από την Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολάβησης στις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Διαμεσολάβηση με διεθνείς προεκτάσεις

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο AFP ότι το αμερικανικό σχέδιο είχε «διαβιβαστεί στο Ιράν μέσω του Πακιστάν», επισημαίνοντας ωστόσο πως μίλησαν ανώνυμα, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να τοποθετηθούν δημόσια.

Η Ισλαμαμπάντ θεωρείται φυσικός μεσάζων, λόγω των μακροχρόνιων δεσμών της τόσο με το γειτονικό Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο περιφερειακών επαφών της.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Νταρ διατηρούν τακτική επικοινωνία με ανώτερους ιρανούς αξιωματούχους, καθώς και με συμμάχους στον Κόλπο, ιδιαίτερα τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές διεργασίες και, σύμφωνα με αξιωματούχους, συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Κυριακή.

Η στάση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, αρνήθηκε κάθε είδους «διαπραγματεύσεις» με την κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω «φιλικών χωρών».

«Προς το παρόν, η πολιτική μας είναι η συνέχιση της αντίστασης», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση και πρόσθεσε ότι: «Δεν σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις».