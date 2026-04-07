Οι Πανελλήνιες Eξετάσεις 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος την Παρασκευή 29 Μαΐου, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η συνέχεια των εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπου οι μαθητές θα διαγωνιστούν στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική.

Τέλος, την Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και των Οικονομικών.

Πότε ξεκινούν τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ κάνουν «πρεμιέρα» το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: