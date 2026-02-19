Η Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών εξάρθρωσε πολυμελή και οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 43 άτομα, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες εις βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχηματισμού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ. Η δράση της στηριζόταν σε αυστηρή ιεραρχική δομή, με ρόλους όπως αρχηγικά μέλη, στρατολογητές, διαχειριστές και υποστηρικτικά πρόσωπα.

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν τεχνικές διαδικτυακού στοιχηματισμού γνωστές ως “bonus abuse” και “arbitrage betting”, αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό ψευδών λογαριασμών. Προέβαιναν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών με στοιχεία τρίτων, τα οποία αποκτούσαν έναντι αμοιβής, ώστε να αποσπούν χρηματικά bonus και να εξασφαλίζουν σίγουρα κέρδη μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.

Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω σύνθετων τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην περιοχή της Πάτρας.

Εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση δεδομένων σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Μέσα από τη διαδικασία ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες κατ’ οίκον έρευνες σε κατοικίες αρχηγικών και ανώτερων μελών της οργάνωσης, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 19.645 ευρώ σε μετρητά,

– πάνω από 700 χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών,

– περισσότερες από 500 κάρτες SIM,

– περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα,

– πέντε πολυτελή οχήματα,

– ένα δίκυκλο τύπου scooter και

– πολυτελή ρολόγια.

Επιπλέον, σε δύο κατοικίες κατηγορουμένων βρέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, 26 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι». Για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.