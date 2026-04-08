Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου διαβεβαιώνει σε νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απειλεί με δασμούς 50% όποια χώρα προμηθεύει με όπλα την Τεχεράνη.

Αναλυτικά η νέα παρέμβαση Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) Πυρηνική «Σκόνη». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική επιτήρηση (Διαστημική Δύναμη!). Τίποτα δεν έχει αγγιχτεί από την ημερομηνία της επίθεσης. Συζητάμε, και θα συζητάμε, για την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Δασμοί 50% σε όποιον δίνει όπλα στην Τεχεράνη

Σε μια χώρα που προμηθεύει στρατιωτικά όπλα στο Ιράν θα επιβάλλονται αμέσως δασμοί 50% σε όλα τα αγαθά που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος σε προηγούμενη ανάρτησή του.