Μια επιλογή προσευχής από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξάφνιασε όταν αποκαλύφθηκε ότι τα λόγια που απήγγειλε δεν προέρχονταν από τη Βίβλο, αλλά από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Ο υπουργός, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, επέλεξε να διαβάσει ένα κείμενο που τελικά αποδείχθηκε ότι προέρχεται από την ταινία «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Όπως αναφέρει το Variety, o Πιτ Χέγκσεθ ήθελε να αναφερθεί στις Αγίες Γραφές κατά τη συζήτηση για την αποστολή διάσωσης ενός Αμερικανού πιλότου μαχητικού αεροσκάφους που είχε εγκλωβιστεί στο Ιράν — αλλά στην πραγματικότητα παρέθεσε τον… Κουέντιν Ταραντίνο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάλεσε το κοινό να προσευχηθεί μαζί του χρησιμοποιώντας την προσευχή «CSAR 25:17». Η ονομασία αυτή συνδυάζει το είδος της αποστολής (Combat Search and Rescue – Έρευνα και Διάσωση σε συνθήκες μάχης) με το βιβλικό χωρίο 25:17 από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ.

Ωστόσο, το κείμενο που απήγγειλε θύμιζε έντονα τον γνωστό «βιβλικό μονόλογο» που εκφωνεί ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στην ταινία, λίγο πριν από μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της.

Στην πραγματικότητα, το αυθεντικό χωρίο από τον Ιεζεκιήλ είναι πολύ πιο σύντομο και δεν περιλαμβάνει αναφορές όπως «η κοιλάδα του σκότους» ή «η αδελφική προστασία». Το απόσπασμα που χρησιμοποίησε ο υπουργός είναι δημιούργημα του ίδιου του Ταραντίνο, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο του Pulp Fiction μαζί με τον Ρότζερ Άβερι.