Το καθοριστικό γκολ σημείωσε ο Ουρτάδο στα τελευταία λεπτά, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τους Κεντζιόρα και Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας, τους Τέιλορ και Σάντσες στα άκρα, ενώ στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Ζαφείρης και Οζντόεφ. Πιο μπροστά κινήθηκαν οι Κωνσταντέλιας, Τάισον και Χατσίδης, υποστηρίζοντας τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά είχε τον έλεγχο, αναζητώντας διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, με τον Βόλο να επιλέγει πιο αμυντική προσέγγιση, κλείνοντας αποτελεσματικά τους χώρους.

Στο 13’, ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στην πρώτη του ουσιαστική ευκαιρία, όταν ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης μετά από προσπάθεια του Τάισον και με ψύχραιμο τελείωμα από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Σιαμπάνη. Λίγο αργότερα, ο Χατσίδης απείλησε με κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση. Είναι χαρακτηριστικό πως η κατοχή έφτασε στο 90%-10% υπέρ των φιλοξενούμενων.

Μετά το 25’, ο Βόλος ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να γίνεται πιο απειλητικός, με τον Ουρτάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων, χωρίς όμως να βρίσκει το τελείωμα που θα έφερνε το γκολ. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις απειλής.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα ισορρόπησε, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την κατοχή. Στο 64’, ο Μαρτίνες έφερε το παιχνίδι στα ίσια, εκμεταλλευόμενος αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, μετά από σέντρα του Γκονζάλες και εξέλιξη της φάσης μέσα στην περιοχή, γράφοντας το 1-1 σε κενή εστία.

Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και απείλησαν κυρίως με τους Λόβρεν και Ζαφείρη, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν στόχο.

Τελικά, στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ντεσπόντοφ, με τον Ουρτάδο να μπαίνει στην περιοχή, να περνά και τον Τσιφτσή και να διαμορφώνει το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (16’ Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (90+1 Τριανταφύλλου), Τσοκάνης, Μαρτίνες (86’ Κύρκος), Γρόσδης, Λάμπρου, Γκονζάλες, Ουρτάδο.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Τέιλορ (58’ Μπάμπα), Κεντζιόρα, Λόβρεν, Ζαφείρης, Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Χατσίδης (58’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ.

