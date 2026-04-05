Η αναμέτρηση ξεκίνησε με μια απειλητική φάση για τον ΟΦΗ στο 4′ λεπτό, όταν ο Σαλσέδο βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση, αλλά το σουτ του αποκρούστηκε από τον Σιαμπάνη. Ο ΟΦΗ είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ο Βόλος σταδιακά ανέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 19′ ένα πλασέ του Τζόκα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Χριστογεώργου.

Στο 32′ ο Βόλος απείλησε ξανά με τον Λάμπρου, ο οποίος σούταρε διαγώνια μέσα από την περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ο ΟΦΗ βρισκόταν κοντά στην περιοχή του Βόλου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ μπήκε πιο επιθετικά με αιχμή του δόρατος τον Σαλσέδο, ο οποίος με σουτ εκτός περιοχής, προσπάθησε να απειλήσει την αντίπαλη εστία αλλά η μπάλα κατέληξε έξω. Στο 51′ ο Νους είχε μια καλή στιγμή για να βρεθεί απέναντι στον Σιαμπάνη, αλλά ο Χέρμανσον τον πρόλαβε.

Στη συνέχεια, ο Λάμπρου εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Καραχάλιου και εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, με τον Χριστογεώργο να διώχνει με το πόδι σε κόρνερ. Στο 58′ ο Φούντας εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, σύμφωνα με το VAR.

Ο Βόλος πήρε το προβάδισμα στο 69ο λεπτό, όταν ο Αμπάντα έκανε την σέντρα από τα αριστερά και ο Λάμπρου με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η απάντηση του ΟΦΗ ήρθε στο 75′, όταν ο Νους σέντραρε από τα αριστερά και ο Φούντας ισοφάρισε με κεφαλιά.

Η βαθμολογία των playoffs 5-8 παρέμεινε αμετάβλητη, με τον Βόλο και τον ΟΦΗ να παραμένουν στους 17 πόντους, 5 πίσω από τον πρωτοπόρο Λεβαδειακό. Στην επόμενη αγωνιστική, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (18/4, 18:00), ενώ ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο Βικελίδης (18/4, 19:00).

Βόλος (Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μπουζούκης (55′ Χουάνπι), Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Αμπάντα, Γκονζάλες (80′ Κύρκος), Μαρτίνες, Φερνάντες, Λάμπρου, Κόμπα (63′ Γροσδής)

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας (73′ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Αθανασίου, Καραχάλιος (60′ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (89′ Ρομάνο), Φούντας, Νους, Σαλσίδο (73′ Ισέκα)