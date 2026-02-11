Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε την επιλογή του Ματ Ντέιμον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Οδύσσεια» ως μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας του. Όπως δήλωσε, ο ηθοποιός «έφερε την εμπειρία ζωής, την καριέρα και τη στάση του, παρασύροντας όλους με την ενέργεια και τη συνεργατικότητά του». Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε πως πρόκειται για «μια ζωτικής σημασίας επιλογή, μία από τις καλύτερες που έχω κάνει».

Ένα καστ υψηλών προδιαγραφών και έντονων αντιδράσεων

Η νέα ταινία «Οδύσσεια» του Νόλαν έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις λόγω του εντυπωσιακού αλλά και αμφιλεγόμενου καστ της. Στο πλευρό του Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, συμμετέχουν οι Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, Ζεντάγια ως Αθηνά και Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη. Ανάμεσα στους υπόλοιπους ηθοποιούς συγκαταλέγονται οι Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζον Μπέρνταλ, Λουπίτα Νιόνγκο, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η συμμετοχή της Νιόνγκο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα υποδυθεί την Ελένη της Τροίας. Παρότι καμία από τις δύο ερμηνείες δεν έχει επιβεβαιωθεί, η συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα υπήρξε έντονη, με τον Έλον Μασκ να σχολιάζει πως «ο Κρις Νόλαν έχασε την ακεραιότητά του».

Σε ένα στρατόπεδο βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι ο Όμηρος μπορεί να μην δίνει ακριβή περιγραφή της Ελένης, ώστε να αφήσει χώρο στη φαντασία των ακροατών. Ωστόσο, τα επίθετα που χρησιμοποιεί (καλλίκομος, καλλιπάρηος, λευκώλενος και τανύπεπλος) περιγράφουν την ομορφιά, το σώμα, τα χέρια και τα ρούχα της, χωρίς να προσδιορίζουν τη φυλετική της καταγωγή.

Στον αντίποδα, υπάρχουν όσοι υποστηρίζουν ότι η Ελένη είναι μυθικό πρόσωπο και, επειδή δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για την ύπαρξή της, δεν μπορούν να τεθούν περιορισμοί στην εμφάνισή της.

Δύο λεπτομέρειες αξίζουν προσοχής: η πρώτη είναι ότι η μάχη μαίνεται χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η Νιόνγκο υποδύεται την Ελένη, ενώ η δεύτερη διαρροή τη θέλει να υποδύεται την Κλυταιμνήστρα, κάτι που φαίνεται να μην απασχολεί ιδιαίτερα. Προηγούμενες φήμες ήθελαν τη Νιόνγκο να εμφανίζεται ως θεά Αθηνά, οι οποίες επίσης δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η δημιουργική πρόκληση του έπους

Μετά την επιτυχία του Oppenheimer, ο Νόλαν επέλεξε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο γνωστά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το The Odyssey αποτελεί μια φιλόδοξη κινηματογραφική απόδοση της ομηρικής ιστορίας, με τον σκηνοθέτη να αξιοποιεί τις αγαπημένες του πρακτικές τεχνικές, όπως είχε κάνει στο Tenet και το Inception.

Η παραγωγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025, με γυρίσματα σε Μαρόκο, Ιταλία, Ελλάδα, Ισλανδία και άλλες ευρωπαϊκές και αφρικανικές τοποθεσίες. Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φορμά IMAX, κάτι που ο Ντέιμον επιβεβαίωσε λέγοντας ότι ο Νόλαν «ήθελε να το κάνει 100% IMAX – και το έκανε».

Πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2026

Ο Νόλαν υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου 2026. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025 και η ταινία βρίσκεται πλέον στη φάση του μοντάζ. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη διάρκεια, φημολογείται ότι θα ξεπερνά τις τρεις ώρες, διατηρώντας το γνώριμο κινηματογραφικό ύφος του σκηνοθέτη.

Το πρώτο teaser προβλήθηκε τον Ιούλιο, έναν χρόνο πριν από την κυκλοφορία, ενώ το πλήρες trailer αποκάλυψε για πρώτη φορά αρκετούς από τους πρωταγωνιστές στους ρόλους τους. Με την «Οδύσσεια», ο Νόλαν φαίνεται έτοιμος να παραδώσει ένα ακόμη κινηματογραφικό έπος, συνδυάζοντας τεχνική αρτιότητα, εντυπωσιακό καστ και δημιουργικό ρίσκο που ήδη συζητείται έντονα.