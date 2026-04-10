Θέση για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, με φόντο τις εξελίξεις στη δίκη για το revenge porn, πήρε δημόσια και η Χρυσηίδα Δημουλίδου, η οποία μέσα από εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή της για την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Η συγγραφέας δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την ποινή που επιβλήθηκε στους κατηγορούμενους, τονίζοντας ότι θεωρεί την απόφαση άδικη και ανεπαρκή. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη, επειδή δημοσίευσε φωτογραφίες και τα ονόματα των καταδικασθέντων για την εναντίον της πράξη, εκφράζοντας την οργή της για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Η ανάρτηση της Χρυσηίδας Δημουλίδου

«ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ…

Η απόφαση της ποινής του δικαστηρίου υπέρ της #Ιωάννας #Τούνη με απογοήτευσε. Η #σύλληψη της όμως και η παραμονή της στο κρατητήριο, με σόκαραν. Και μετά με όργισε. Μία γυναίκα, θύμα #porn #revenge, που περίμενε #9 ολόκληρα χρόνια να δικαιωθεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά εκείνος που παραβίασε την αυστηρά ιδιωτική της ζωή, εκθέτοντας την ανεπανόρθωτα ως γυναίκα, ως προσωπικότητα, ως ηθική υπόσταση, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερος και ωραίος, δίχως καν να την έχει αποζημιώσει στο παραμικρό βρισκόμενος στο απυρόβλητο, ενώ η Ιωάννα #συνελήφθη με αυτόφωρη διαδικασία επειδή τόλμησε να κάνει αυτό πρέπει να κάνουν η Δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ με το να εκθέσουν δημόσια φωτογραφίες και ονόματα θυτών, κάτι που απαγορεύει η ελληνική νομοθεσία.

Και εγω ως γυναίκα, ερωτώ, πώς θα προστατευτώ από έναν τέτοιον άνδρα εφόσον δεν θα μάθω ποτέ το όνομά του ή θα γνωρίζω την φάτσα του, δίνοντάς του την ευκαιρία να πράξει κάτι παρόμοιο ή ακόμη πιο χειρότερο, εφόσον προστατεύεται από τον νόμο;

Για ποιο λόγο η νομοθεσία προστατεύει μία αξιόποινη πράξη, μάλιστα καταδικαστέα πίσω από την ανωνυμία του θύτη ενώ αντίθετα εκτίθεται με μεγάλη ευκολία -μη πω χαρά- το θύμα;

Όχι, δεν βρίσκω καμία λογική στην απόφαση να συλληφθεί και για μένα ούτε ο αξιόλογος δικηγόρος της την προστάτευσε υποστηρίζοντας και ο ίδιος το Σύστημα με την συμβουλή του στην ίδια να μη κάνει την ανάρτηση, ενώ θα έπρεπε να επιβάλει να εκδοθούν οι θύτες στη δημοσιότητα που αν ήταν φτωχαδάκια θα είχαν τιμωρηθεί αυστηρά.

Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν τη χειρότερη γνώμη για την Τούνη, την θεωρούν ελευθέρων ηθών, ότι πάει γυρεύοντας, ότι την ενδιαφέρον μόνο τα λεφτά, ότι χρησιμοποιεί ανθρώπους. Κανείς δεν αναφέρεται στο ότι εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα της όταν ήταν παιδάκι ακόμη, ότι η μητέρα της που θα ήταν το μεγαλύτερο ηθικό της στήριγμα, δεν βρίσκεται εν ζωή, ότι επιβιώνει μόνη της, ότι απο κοριτσάκι ακόμη εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά για να μην επιβαρύνει την μητέρα της, ότι συνεχίζει να εργάζεται τα σκληρά για την επιχείριση εταιρείας ρούχων που ίδρυσε και γενικότερα ως influencer, ότι δεν έχει πειράξει κανένα, ότι φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο το παιδί της. Και αν εκτίθεται τόσο πολύ στα social media, πρώτον είναι εξαιτίας της διαφήμισης και προώθησης της δουλειάς της και δεύτερον η βαθύτερη ανάγκη της να επικοινωνεί με ανθρώπους, έτσι είναι ο χαρακτήρας της και αυτό δεν είναι κακό, είναι επικοινωνιακό άτομο και δεν φοβάται το “τσαλάκωμα”. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν ο κόσμος να γνωρίζει το παραμικρό για τα εντός οίκου τους και κάποιοι νοιώθουν χαρά να τα μοιράζονται με όλους. Ούτε το ένα είναι κακό ούτε το άλλο, μόνο που το δεύτερο μπορεί κάποιοι να το χρησιμοποιήσουν εις βάρος εκείνου που εκτίθεται.

Εκείνο όμως που λυπεί περισσότερο όλων είναι η συκοφαντία μιας γυναίκας, απο γυναίκες. Και ενώ θα έπρεπε όλες μας να αναρτήσουμε στο τοίχωμα στο όνομα με την φωτογραφία του θύτη που ανάρτησε ως ένδειξη ανοχής και διαμαρτυρίας για την συμπεριφορά των Αρχών απέναντι στο θύμα, που δεν έχει καν γονείς να της σταθούν, μόνο ελάχιστους πραγματικούς φίλους, ενώ οι πάνω από 1 εκατομμύρια. διαδικτυακοί φίλοι της, είναι για απλά για το θεαθήναι.

Οι γυναίκες πρέπει να συνειδητοποιήσετε 3 βασικά πράγματα, που κατάλαβα εγώ από από πιτσιρίκα ακόμη.

1ον. Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι φτιαγμένοι από άντρες για άντρες.

2ον. Οι άνδρες υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον κάνοντας ισχυρές φιλίες.

3ον. Οι άντρες μας θεωρούν υποδεέστερες τους και αυτό είναι κανόνας. Ακόμη και οι πιο free mind Έλληνες όταν νιώσουν ότι η γυναίκα τους θέλει την απόλυτη ελευθερία της, δεν θα το επιτρέψουν, θα δείτε το άλλο πρόσωπο τους.

Το είπα και σε προηγούμενη ανάρτησή μου πως η ποινή των κατηγορουμένων είναι σκάνδαλο, το όνομά τους και η εικόνα τους δεν αμαυρώθηκε και τη βρωμιά της ρετσινιάς θα την κουβαλάει εφόρου ζωής, η Τούνη. Οι ποινές που επεβλήθησαν είναι ασήμαντες, οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να τιμωρηθούν με φυλάκιση, με τις φωτογραφίες τους πρωτοσέλιδα και έπρεπε να αποζημιώσουν οικονομικά το θύμα άσχετα αν η ίδια δε ζήτησε δεκάρα τσακιστή. Και φυσικά επέρχεται με έφεση κι άλλη δίκη και φοβάμαι ότι η ποινή θα μειωθεί κι άλλο. Και φυσικά κάποια στιγμή όλα θα παραγραφούν για τους θύτες ενώ η Ιωάννα θα κουβαλά την ετικέτα “porn” επάνω της.

Όσο εκεί έξω, και υπάρχουν γυναίκες που ζηλοφθονούν τα νιάτα, την επιτυχία,την διάκριση, την ομορφιά μιας άλλης γυναίκας και δεν είμαστε ενωμένες στα δύσκολα, τόσο οι άντρες θα καταδυναστεύουν την ύπαρξή της και δικαίως θα θεωρούμεθα πολίτες 2ης κατηγορίας. Εμείς οι ίδιες βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Και μετά με ρωτάτε γιατί δεν παντρεύτηκα ποτέ και γιατί και γιατί δεν υπάρχει άντρας δίπλα εδώ και πολλά χρόνια. Διότι η αυτονομία και αξιοπρέπεια μου, απέχει άρδην, απο μια τάχα ευτυχισμένη οικογένεια όταν ζω σε χώρα που είναι κατά φαντασία πολιτισμένη, με κατά φαντασία πολιτισμένους άνδρες και κυρίως με απουσία νόμων Δικαίου για όλους τους πολίτες φτωχούς ή πλούσιους, άνδρες ή γυναίκες.

Και τέλος όλοι εσείς που μεγαλώνετε κόρες και δεν κάνετε κάτι για την ασφάλειά τους, ρισκάρετε με τον κίνδυνο, μεθαύριο, να βρεθείτε αντιμέτωποι με την κακοποίηση τους, οιουδήποτε μορφής.

ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η #ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ #ΑΔΙΚΗ. Τελεία και Παύλα. Και καλώ όλες τις γυναίκες αλλά και άνδρες να διαμαρτυρηθούν με αναρτήσεις στον τοίχο τους.

υγ. Την Ιωάννα Τούνη, δεν την γνωρίζω προσωπικά, δεν συναντηθήκαμε ποτέ, δεν συνομιλήσαμε ποτέ, δεν είμαστε διαδικτυακές φίλες, ούτε έχει διαφημίσει κάποιο βιβλίο μου ώστε να της έχω υποχρέωση. Απλά κάνω αυτό που θα έκανα για μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα.

Κάποτε μου ήταν αδιάφορη, τώρα την #συμπονώ γιατί την καταλαβαίνω. Και την θεωρώ “ανδράκι”.

Της εύχομαι να βρει την γαλήνη της…»