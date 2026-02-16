Tο Κύπελλο Αγγλίας συνεχίζει να προσφέρει ιστορίες που μόνο η συγκεκριμένη διοργάνωση μπορεί να γεννήσει. Η κλήρωση του 5ου γύρου έφερε ζευγάρια με ιστορικό βάρος και έντονη προσμονή. Η Ρέξαμ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Τσέλσι σε ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού, με το «Racecourse Ground» να αναμένεται να ζήσει μια ιστορική βραδιά.

Στο μεταξύ, η Άρσεναλ επιστρέφει στο Μάνσφιλντ, αναβιώνοντας ένα ζευγάρι που είχε να συναντηθεί από το 1929, όταν οι «κανονιέρηδες» είχαν επικρατήσει με 2-0. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, η Μάνσφιλντ, που απέκλεισε την Μπέρνλι στον προηγούμενο γύρο, ονειρεύεται μια ακόμη υπέρβαση.

Άλλα ζευγάρια του 5ου γύρου περιλαμβάνουν: