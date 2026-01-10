Ασταμάτητη ήταν η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Έξετερ, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του FA Cup, διαλύοντας την αντίπαλό της με το εντυπωσιακό 10-1. Ντεμπούτο για τον Αντουάν Σεμένιο που σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ ως βασικός.
Θέση στον επόμενο γύρο έκλεισε και η Μπρέντφορντ που πέρασε από την έδρα της Σέφιλντ Γουένσντεϊ με 2-0, ενώ η Φούλαμ επιβλήθηκε της Μίντλεσμπρο με 3-1. Στην επόμενη φάση θα βρίσκονται και ομάδες όπως η Σαουθάμπτον, η Ίπσουιτς και η Στόουκ. Ύστερα από ένα δραματικό ματς, η Νιούκαστλ προκρίθηκε έναντι της Μπόρνμουθ στα πέναλτι με 7-6.
Το πρόγραμμα του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας:
ΜΚ Ντονς – Όξφορντ 3-4 πεν. (1-1)
Πρέστον – Γουίγκαν 0-1
Ρέξαμ – Νότιγχαμ 4-3 πεν. (3-3)
Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0
Μάκλεσφιλντ -Κρίσταλ Πάλας 2-1
Έβερτον – Σάντερλαντ 0-3 πεν. (1-1)
Γουλβς – Σριούσμπερι 6-1
Τσέλτεναμ – Λέστερ 0-2
Ντονκάστερ – Σαουθάμπτον 2-3
Στόουκ – Κόβεντρι 1-0
Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ 0-2
Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ 7-6 πεν. (3-3 κδ, παρ.)
Φούλαμ – Μίντλεσμπρο 3-1
Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ 2-1
Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ 10-1
Μπέρνλι – Μίλγουολ 5-1
Μπόρχαμ Γουντ – Μπέρτον 0-5
10/1 19:45 Κέμπριτζ – Μπέρμιγχαμ
10/1 19:45 Τότεναμ – Άστον Βίλα
10/1 19:45 Γκρίσμπι – Γουέστον
10/1 19:45 Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ
10/1 22:00 Τσάρλτον – Τσέλσι
11/1 14:00 Ντέρμπι – Λιντς
11/1 16:00 Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
11/1 16:30 Χαλ – Μπλάκμπερν
11/1 16:30 Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ
11/1 16:30 Νόριτς – Γουόλσολ
11/1 16:30 Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ
11/1 16:30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν
11/1 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
12/1 21:45 Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ