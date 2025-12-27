Σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από την τραγική διαιτησία του Ρόμπερτ Τζόουνς, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Σίτι Γκράουντ με 2-1, για την 18η αγωνιστική της Premier League.

Η φάση που ξεσήκωσε δικαιολογημένα θύελλα αντιδράσεων στο στρατόπεδο των γηπεδούχων έγινε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Ρούμπεν Ντίας ανέτρεψε τον Ιγκόρ Ζεσούς, σε ένα μαρκάρισμα στο οποίο θα έπρεπε να δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο ρέφερι της αναμέτρησης, όμως, Ρόμπερτ Τζόουνς, έδωσε απλό φάουλ και χάρισε την μαρς-κόκκινη στον παίκτη της Σίτι.

Λίγα λεπτά αργότερα η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 0-1, σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχε μείνει με δέκα παίκτες, δευτερόλεπτα μετά το ξεκίνημα της επανάληψης. Εάν ο Ρόμπερτ Τζόουνς απέβαλε τον Ντίας, ως όφειλε, θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι.

Μετά από το αποτέλεσμα στο Σίτι Γκράουντ, η Σίτι ανέβηκε στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς και βρίσκεται στο +1 από την Άρσεναλ, η οποία όμως έχει ένα ματς λιγότερο, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε στους 18 βαθμούς και στην 17η θέση.

Το πρώτο ημίχρονο στο Σίτι Γκράουντ κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι ελάχιστες. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου έγινε η φάση που στιγμάτισε το παιχνίδι, με τον ρέφερι να μην αποβάλει, ως όφειλε, με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Ντίας.

Ο Τζόουνς επέτρεψε στη Σίτι να συνεχίσει με 11 και στο 48’ οι Πολίτες έκαναν το 1-0 με τον Ρέιντερς, μετά από πάσα του Τσερκί. Έξι λεπτά αργότερα, όμως, η Νότιγχαμ Φόρεστ απάντησε και με ένα εξαιρετικό γκολ του Ομάρι Χάτσινσον ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι.

Στο 73’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Φιλ Φόντεν, αλλά ο Βίκτορ του είπε «όχι» με μια φοβερή απόκρουση. Στο 83’ όμως η Σίτι βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Τσερκί, μετά από πάσα του Γκβάρντιολ. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τη Σίτι να παίρνει τη νίκη σε ένα παιχνίδι, το οποίο όμως θα έπρεπε να είχε παίξει με δέκα παίκτες ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Βίκτορ, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Ντομίνγκες (87’ Αβονίγι), Σαβόνα, Άντερσον, Χάτσινσον, Γκιμπς Γουάιτ, Χάντσον Οντόι (90+2’ Μπάκβα), Ιγκόρ Ζεσούς

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι, Ράιντερς (73’ Σαβίνιο), Νίκο Γκονθάλεθ, Σίλβα, Νούνες, Τσερκί (89’ Ακέ), Φόντεν, Χάαλαντ.