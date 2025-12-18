Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα χωρίς τον Πεπ Γκουαρδιόλα, με δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν ότι ο ιταλός προπονητής Έντσο Μαρέσκα είναι ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης του Καταλανού τεχνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic και του δημοσιογράφου Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η διοίκηση της Σίτι εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον της ομάδας, αν και η απόφαση του Γκουαρδιόλα, που έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2027, αναμένεται να ληφθεί προς το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Παρά την αβεβαιότητα, οι εξελίξεις δείχνουν ότι ο Μαρέσκα είναι από τις πρώτες επιλογές για τη θέση του διάδοχου.

🚨 EXCL: Enzo Maresca high among candidates Manchester City considering in case Pep Guardiola exits next summer. #MCFC advancing contingency work for possibility of manager change – 45yo #CFC coach prominent alongside other potential options @TheAthleticFC https://t.co/nbrXrvHpIt — David Ornstein (@David_Ornstein) December 18, 2025

Ο 45χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει υπηρετήσει τον σύλλογο στο παρελθόν ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα και έχει αναλάβει τις ακαδημίες του, είναι πλέον μια γνωστή και αξιόπιστη λύση για την ομάδα του Μάντσεστερ. Αν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Τσέλσι, με συμβόλαιο που λήγει το 2029, οι πρόσφατες δυσκολίες και το ασταθές κλίμα στην ομάδα του Λονδίνου, έχουν ενισχύσει τη φημολογία για ενδεχόμενη αποχώρηση του Μαρέσκα από την Τσέλσι και την επιστροφή του στο «Έτιχαντ».