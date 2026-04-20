Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και πληθωριστικών πιέσεων, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε το στίγμα των επόμενων κυβερνητικών κινήσεων. Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο Υπουργός προανήγγειλε την πιθανή λήψη νέων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέες απειλές για την οικονομία.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος πήρε σαφή θέση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε «σκάνδαλο» που απαιτεί πλήρη διερεύνηση, ενώ παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Όσον αφορά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Θεοδωρικάκος υποβάθμισε τη σημασία της υπόθεσης, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα μπροστά στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ερωτηθείς για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε την υπόθεση «χωρίς δεύτερη κουβέντα σκάνδαλο». Όπως είπε, «εκεί έχουν υπάρξει εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πάρει λεφτά που δεν τα εδικαιούντο», προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη πρέπει να τους βρει έναν προς έναν, να τους πάρει πίσω τα λεφτά και να γίνουν όλες οι ποινικές διαδικασίες και να τιμωρηθούν».

Αναφερόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζονται με την υπόθεση και την επικείμενη ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας τους, σημείωσε: «Οι συνάδελφοι βουλευτές, προς τιμήν τους, όλοι είπαν ότι θέλουν να αρθεί η ασυλία τους», προσθέτοντας ότι «από τα στοιχεία που έχω δει, θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι αθώοι και κακώς υπάρχει επάνω τους οποιαδήποτε εκκρεμής κατηγορία». Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του, για τον τρόπο που έφτασε η υπόθεση στη Βουλή: «Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η υπόθεση έχει έρθει σε φάσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις πιέσεις που δέχεται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το αδιέξοδο που παρατηρείται στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη: «Θεωρώ σφόδρα πιθανό ότι θα χρειαστούν πρόσθετη ενίσχυση (σ.σ. τα μέτρα στήριξης), διότι η αβεβαιότητα έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές. Η πληθωριστική πίεση είναι εδώ». Μιλώντας στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Κατερίνα Δούκα και Κώστα Παπαχλιμίντζο τόνισε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο. Αναφερόμενος στα τρόφιμα και τις υψηλές τιμές πώλησής τους ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «ειδικά για τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους».

Μιλώντας για τους ελέγχους στην αγορά, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «γίνονται εκατοντάδες έλεγχοι» από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, ενώ υποστήριξε ότι τα μέτρα έχουν συμβάλει στη συγκράτηση τιμών, ειδικά στα καύσιμα. Όπως σημείωσε, η κυβερνητική παρέμβαση υπήρξε καθοριστική για να αποτραπεί περαιτέρω εκτόξευση των τιμών: «Πιστεύω ότι οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν δεν είχαμε πάρει το μέτρο του πλαφόν στα βενζινάδικα και τη στήριξη με 20 σεντς στην πηγή για το ντίζελ, σήμερα θα πληρώναμε πολύ πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο».