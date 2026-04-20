Οι λαϊκές αγορές αλλάζουν, αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο θεσμός εκσυγχρονίζεται ψηφιακά, ανοίγει τις πόρτες σε νέους παραγωγούς και «θωρακίζει» την ελληνική παραγωγή με επίσημες πιστοποιήσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης που ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή.

«Με το νομοσχέδιο αυτό καταγράφουμε, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις», τόνισε ο υπουργός, εξηγώντας ότι προϊόντα με συγκεκριμένη τοπική προέλευση, όπως παραδοσιακά είδη χειροτεχνίας, θα πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. «Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα μπορεί να γνωρίζει ποια προϊόντα είναι πραγματικά ελληνικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πιστοποίηση θα ενισχύσει και την εξαγωγική δυναμική τους, καθιστώντας τα «πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή της ρύθμισης στην περιφερειακή ανάπτυξη: «Θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα ανθρώπους που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, όπως οι υφάντρες και οι μικροί παραγωγοί. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να αναδειχθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή. «Θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Οι λαϊκές αγορές μπορούν να προσφέρουν καλύτερα ή και φθηνότερα προϊόντα, πολλές φορές απευθείας από τους παραγωγούς», δήλωσε. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο προβλέπει ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και διευκόλυνση της συμμετοχής νέων παραγωγών. «Τα τελευταία χρόνια δεν είχε δοθεί καμία νέα άδεια σε λαϊκές αγορές της Αττικής. Αυτό αλλάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους, ακόμη και ως προς το ωράριο. «Η λογική μας είναι να στηριχθεί ο Έλληνας αγρότης και παραγωγός, να υπάρχει ποιότητα, ασφάλεια και κινητικότητα στις λαϊκές αγορές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να εξελιχθούν «σε έναν ισχυρό και υγιή πόλο ανταγωνισμού προς την υπόλοιπη αγορά, προς όφελος των καταναλωτών».