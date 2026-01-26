Τουρίστες στη Σρι Λάνκα φοβήθηκαν για τη ζωή τους όταν ένας ελέφαντας κατέστρεψε το αυτοκίνητό τους, μετά από προσπάθεια ενός εκ των τουριστών να του «δώσει τροφή».

Ο ελέφαντας βάρους τριών τόνων επιτέθηκε στους Ρώσους τουρίστες κατά τη διάρκεια σαφάρι για παρατήρηση άγριων ζώων.

Το ζώο κούνησε βίαια το αυτοκίνητο που επέβαιναν, προσπαθώντας να το αναποδογυρίσει, με δύο από τους τροχούς να σηκώνονται στον αέρα, ενώ η οικογένεια κατέγραφε την απομάκρυνσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σαφάρι, όταν το τριών τόνων ζώο επιτέθηκε σε ομάδα Ρώσων τουριστών που παρατηρούσαν την άγρια ζωή. Οι επιβάτες άρχισαν να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια καθώς ο ελέφαντας χτυπούσε το όχημά τους.

Το ζώο ταρακούνησε βίαια το αυτοκίνητο, προσπαθώντας να το αναποδογυρίσει, ενώ δύο τροχοί σηκώθηκαν από το έδαφος. Η οικογένεια κατέγραφε τη σκηνή τη στιγμή που έτρεχαν να σωθούν.

Στη συνέχεια, ο ελέφαντας χρησιμοποίησε την προβοσκίδα του για να ξεριζώσει την πόρτα του μικρού βαν, αναζητώντας φρούτα στο εσωτερικό, καθώς ένας από τους τουρίστες είχε προηγουμένως προσπαθήσει να τον ταΐσει.

Δύο μέλη της οικογένειας, έντρομα, εγκατέλειψαν το όχημα από την απέναντι πλευρά. Ο ελέφαντας απομακρύνθηκε μόνο όταν άλλο τουριστικό όχημα πλησίασε και ήχησε την κόρνα του, ενώ ακούστηκε και ένας προειδοποιητικός πυροβολισμός.

«Νομίσαμε ότι θα πεθάνουμε»

Ανάμεσα στους τουρίστες ήταν και ένα αγόρι 11 ετών, το οποίο έτρεξε ξυπόλητο για να σωθεί. Η Λίλια Μιχαϊλόφσκαγια, από το Καζάν της Ρωσίας, δήλωσε συγκλονισμένη: «Παραλίγο να χάσουμε τη ζωή μας. Πλησιάσαμε έναν άγριο ελέφαντα· δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το ταξίδι στη Σρι Λάνκα».

Η ίδια εξήγησε πως «μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα τραβούσα βίντεο, χωρίς να φαντάζομαι ότι μια γλυκιά στιγμή ταΐσματος θα μετατρεπόταν σε χάος». Πρόσθεσε ότι ο γιος τους έτρεξε ξυπόλητος στον δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο έμεινε χωρίς πόρτα.

«Ένας ελέφαντας μπορεί να σε ποδοπατήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν περιμέναμε τέτοιο τέλος!» είπε χαρακτηριστικά η 43χρονη γυναίκα, που ταξίδευε με τον σύζυγό της Μαξίμ, τον γιο τους και ακόμη έναν συνοδό.

Αλώβητοι αλλά σοκαρισμένοι

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, κανείς δεν τραυματίστηκε. Οι τουρίστες ανέφεραν πως «το αυτοκίνητο διαλύθηκε, ευτυχώς είχε προστατευτικό γυαλί» και πρόσθεσαν με πικρό χιούμορ: «Θα οδηγήσουμε χωρίς πόρτα».

Όταν άκουσαν τον πυροβολισμό, σχολίασαν: «Τώρα τρομάζουν τον ελέφαντα! Αυτό είναι απόλυτη τρέλα». Μετά το περιστατικό, δήλωσαν ότι δεν ήθελαν πλέον να συνεχίσουν το σαφάρι: «Δεν θέλουμε να δούμε άλλους ελέφαντες! Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε ζωντανοί».

Παρά τις ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, κατάφεραν να απομακρυνθούν οδηγώντας χωρίς την πόρτα. Η Λίλια κατέληξε: «Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά, αλλά είμαστε ακόμη σε σοκ και δεν σταματάμε να ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο».

Πηγή: Daily Mail