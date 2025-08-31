Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, υπογράμμισε σήμερα (31/8) τη δέσμευση του Νέου Δελχί για βελτίωση των σχέσεων με το Πεκίνο, κατά τη διάρκεια σημαντικής συνάντησης που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο ενός περιφερειακού φόρουμ ασφάλειας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Μόντι στην Κίνα έπειτα από επτά χρόνια, με αφορμή τη διήμερη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγέτες από την κεντρική, νότια και νοτιοανατολική Ασία, αλλά και από τη Μέση Ανατολή, σε μια ένδειξη συσπείρωσης του Παγκόσμιου Νότου.

“Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της (αμοιβαίας) εμπιστοσύνης και των (αμοιβαίων) ευαισθησιών”, είπε ο Μόντι στον Σι κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ινδού ηγέτη στο X.

Όπως μεταδίδει το cnn.com, o Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Μόντι ότι η «σωστή επιλογή» για τις δύο χώρες είναι να είναι φίλοι και εταίροι, καθώς οι δύο πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου διερευνούν μια προσέγγιση που επιταχύνεται από τις κοινές τους τριβές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και πόζαραν για τις κάμερες πριν από τη συνάντησή τους, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν αυστηρούς δασμούς από τις ΗΠΑ, καθώς και την κριτική της Δύσης για τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο κόσμος σήμερα βιώνει μετασχηματισμούς που συμβαίνουν μία φορά στον αιώνα», δήλωσε ο Σι στον Μόντι, ο οποίος καθόταν απέναντί του, με τους δύο ηγέτες να πλαισιώνονται από τους αξιωματούχους τους. «Η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και χαοτική», πρόσθεσε στην εναρκτήρια ομιλία του.

«Είναι η σωστή επιλογή και για τις δύο πλευρές να είναι φίλοι με καλές γειτονικές και φιλικές σχέσεις, εταίροι που βοηθούν ο ένας τον άλλον να πετύχει, και να χορεύουν μαζί ο δράκος και ο ελέφαντας», είπε, αναφερόμενος στα παραδοσιακά σύμβολα των δύο χωρών.

Αναλυτές λένε πως ο Σι και ο Μόντι επιδιώκουν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο απέναντι στην πίεση της Δύσης.

Ο Μόντι είπε πως έχει δημιουργηθεί ατμόσφαιρα “ειρήνης και σταθερότητας” στα διαφιλονικούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια, τόπο μιας παρατεταμένης στρατιωτικής αντιπαράθεσης έπειτα από φονικές στρατιωτικές συγκρούσεις το 2020 μετά τις οποίες πάγωσε η συνεργασία στα περισσότερα πεδία μεταξύ των στρατηγικών αντιπάλων που διαθέτουν αμφότεροι πυρηνικά όπλα.

Ο Ινδός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τη διαχείριση των συνόρων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Οι δύο ηγέτες είχαν μία σημαντική συνάντηση στη Ρωσία πέρυσι όπου κατέληξαν σε συμφωνία για συνοριακές περιπολίες ξεκινώντας μια προσπάθεια λιωσίματος των πάγων η οποία έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδα καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να αντισταθμίσει τις ανανεωμένες δασμολογικές απειλές της Ουάσινγκτον.

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών, που είχν ανασταλεί από το 2020, “επαναλαμβάνονται”, πρόσθεσε ο Μόντι χωρίς να αναφερθεί σε χρονικό πλαίσιο.

Η Κίνα συμφώνησε να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, λιπασμάτων και μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων αυτόν τον μήνα στη διάρκεια μιας σημαντικής επίσκεψης στην Ινδία του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Η Κίνα εναντιώνεται στους υψηλούς δασμούς της Ουάσινγκτον στην Ινδία και θα “σταθεί σθεναρά δίπλα στην Ινδία”, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Κινέζος πρεσβευτής στην Ινδία Σου Φεϊχόνγκ.

Επί δεκαετίες, η Ουάσινγκτον καλλιεργούσε επιμελώς σχέσεις με το Νέο Δελχί με την ελπίδα ότι θα λειτουργούσε ως περιφερειακό αντίβαρο στο Πεκίνο.

Τους τελευταίους μήνες η Κίνα επέτρεψε σε Ινδούς προσκυνητές να επισκεφθούν βουδιστικούς τόπους στο Θιβέτ, και οι δύο χώρες ήραν αμοιβαία περιορισμούς στη χορήγηση βίας.

