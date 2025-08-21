Η Ινδία πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμαστική εκτόξευση ενός εγχώρια αναπτυγμένου βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήξει σε βάθος την επικράτεια του γεωπολιτικού της αντιπάλου, της Κίνας, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ετοιμάζεται για την πρώτη του επίσκεψη εκεί έπειτα από χρόνια.

Ο πύραυλος Agni-5 εκτοξεύθηκε από την πολιτεία Οντίσα της ανατολικής Ινδίας και «επαλήθευσε όλες τις επιχειρησιακές και τεχνικές παραμέτρους», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Ο πύραυλος έχει εμβέλεια άνω των 5.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Missile Defense Project του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS). Αυτό σημαίνει ότι οι αντίπαλοι της Ινδίας, όπως η Κίνα και το Πακιστάν, βρίσκονται πλήρως εντός του βεληνεκούς του όπλου. Η Ινδία και η Κίνα, οι δυο πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο, είναι έντονοι αντίπαλοι που ανταγωνίζονται για επιρροή στη Νότια Ασία. Οι σχέσεις τους παρέμειναν παγωμένες μετά τις θανατηφόρες συγκρούσεις στα σύνορά τους στα Ιμαλάια το 2020, οι οποίες τους απομάκρυναν περισσότερο από ποτέ εδώ και δεκαετίες.

Η Ινδία προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος, καθώς ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας ενισχύει το οπλοστάσιό του και οι εντάσεις στα αμφισβητούμενα σύνορα συνεχίζονται. Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από το Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) εκτιμά ότι η Κίνα διαθέτει πλέον περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές, ενώ η Ινδία 180.

Η Ινδία συμμετέχει επίσης στην τετραμερή αμυντική συμμαχία Quad, μαζί με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ιαπωνία, η οποία θεωρείται ως αντίβαρο στην επιρροή της Κίνας.

Ο πικρός αντίπαλος της Ινδίας, το Πακιστάν, διαθέτει επίσης πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες έφτασαν κοντά σε πόλεμο τον Μάιο, μετά την επίθεση ενόπλων που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στο ινδικά διοικούμενο Κασμίρ — επίθεση την οποία το Νέο Δελχί απέδωσε στο Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν αρνήθηκε κάθε ανάμιξη.

Βελτίωση των διμερών σχέσεων Ινδίας – Κίνας

Μέσα σε ένα ταραχώδες γεωπολιτικό και εμπορικό περιβάλλον που έχει πυροδοτηθεί από τον εμπορικό πόλεμο δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, η Ινδία και η Κίνα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες επαναπροσέγγισης.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, συναντήθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο συνόδου κορυφής στη Ρωσία.

Ο Μόντι αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα για πρώτη φορά από το 2018, εντός του μήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης — ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον έχουν δεχτεί πλήγμα, εξαιτίας του τελεσιγράφου της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ινδία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου — βασική πηγή εσόδων για τη Μόσχα εν μέσω της στρατιωτικής της επίθεσης στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι θα διπλασιάσουν τους δασμούς σε νέα εισαγόμενα προϊόντα από την Ινδία — από 25% σε 50% — έως τις 27 Αυγούστου, αν το Νέο Δελχί δεν αλλάξει προμηθευτή αργού.

Ο πύραυλος Agni-5 είναι ένας από μια σειρά εγχώριας παραγωγής ινδικών βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς, που στόχο έχουν την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ινδίας έναντι τόσο του Πακιστάν όσο και της Κίνας.

Με πληροφορίες από Guardian, cnn, financialexpress