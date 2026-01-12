Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε εννέα ημέρες, ύστερα από επιθέσεις ενός άγριου ελέφαντα στην πολιτεία Τζαρκάντ της Ινδίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το ζώο παραμένει ασύλληπτο, ενώ οι δασικές υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν από την 1η έως τις 9 Ιανουαρίου στις περιοχές Τσαϊμπάσα και Κολχάν, στην περιφέρεια Δυτικό Σινγκμπουμ, όπου εκτείνεται ένα από τα μεγαλύτερα δάση σαλ της Ασίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού του ελέφαντα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 δασικών υπαλλήλων.

Αύξηση των συγκρούσεων ανθρώπων – ελεφάντων

Η σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων και ελεφάντων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στην περιοχή. Ερευνητές και αξιωματούχοι αποδίδουν το φαινόμενο στη μείωση της δασικής κάλυψης, τον κατακερματισμό των φυσικών οικοτόπων και την αυξανόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα κοντά στους διαδρόμους μετακίνησης των ζώων.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο μοτίβο θανατηφόρων επιθέσεων αποδίδεται σε έναν μόνο αρσενικό ελέφαντα στην περιοχή», δήλωσε ο δασάρχης της περιφέρειας, Κουλντίπ Μέενα. Όπως πρόσθεσε, ολόκληρη η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, ώστε να αποτραπούν νέες απώλειες και ζημιές σε περιουσίες.

Ο διοικητής της περιφέρειας, Τσάνταν Κουμάρ, ανέφερε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας δασικός υπάλληλος, ενώ έχουν ανακοινωθεί αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων.

Θύματα και μαρτυρίες

Τα περισσότερα περιστατικά συνέβησαν τη νύχτα, όταν οι κάτοικοι φύλαγαν αποθέματα ρυζιού σε χωράφια και αποθήκες μια συνήθη πρακτική στην αγροτική Ινδία. Ένα από τα θύματα ήταν ο 34χρονος Μανγκάλ Σινγκ Χέμπραμ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του στο χωριό Μποντιτζάρι, καθώς επέστρεφε από τη δουλειά του.

Στο χωριό Μπιρσίνγκ Χάτου, ο 62χρονος Ουντρουμπ Μπαχόντα σκοτώθηκε ενώ επιτηρούσε το χωράφι του, σύμφωνα με την οικογένειά του. Την ίδια νύχτα, ο 42χρονος Βίσνου Σούντι από γειτονικό χωριό ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου ενώ κοιμόταν έξω από το σπίτι του.

Σε άλλο τραγικό περιστατικό, στις 5 Ιανουαρίου, ο Κούντρα Μπαχόντα και τα δύο παιδιά του – ο εξάχρονος Κοντάμα και ο οκτάχρονος Σάμου έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση του ζώου. Η σύζυγός του, Πούντι, κατάφερε να διαφύγει με την τραυματισμένη δίχρονη κόρη της.

Επιχείρηση εντοπισμού και εκτιμήσεις

Οι δασικές αρχές περιγράφουν τον ελέφαντα ως νεαρό και ιδιαίτερα ευκίνητο, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του. Οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποιούν τύμπανα για να προειδοποιούν τους κατοίκους και συνιστούν να αποφεύγεται η κυκλοφορία και ο ύπνος σε εξωτερικούς χώρους τις νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με τον Μέενα, η προκαταρκτική εκτίμηση δείχνει ότι το ζώο πιθανώς βρίσκεται σε περίοδο ζευγαρώματος, όταν οι αρσενικοί ελέφαντες παρουσιάζουν αυξημένη επιθετικότητα λόγω υψηλών επιπέδων τεστοστερόνης. Η συμπεριφορά αυτή, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, συνήθως υποχωρεί μέσα σε 15 έως 20 ημέρες.

Οι αρχές θεωρούν επίσης πιθανό ο ελέφαντας να έχει αποκοπεί από το κοπάδι του, κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη εντοπισμού και επανένωσής του με τους υπόλοιπους ελέφαντες στο δάσος.