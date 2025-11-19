Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο ο σκοπός του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, που της είπε τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», όταν η άτυχη κοπέλα κάλεσε σε βοήθεια λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

«Κανένας δεν έπραξε το καθήκον του. Γιατί αν είχαν πράξει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ δίπλα μου. Τώρα θα πηγαίναμε για έναν καφέ» είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα μιλώντας στο Star για την απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθούν ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους. Ο πρώτος που απολογήθηκε στην ανακρίτρια, ήταν ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, που είπε τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» και επιμένει, ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ έπραξε το καθήκον του.

«Δεν γνώριζα ότι ο δράστης ήταν εκεί»

«Αρνούμαι την κατηγορία. Έπραξα το καθήκον μου. Δεν βρισκόμουν στο σημείο, για να έχω πλήρη γνώση και δεν γνώριζα, ότι ο δράστης ήταν εκεί», είπε στην απολογία του ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης. Ο δικηγόρος του Χρήστος Καραμανλής, είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι «η φράση του “το περιπολικό δεν είναι ταξί”, δεν είναι κατηγορία και για του λόγου το αληθές δεν συμπεριλήφθηκε καν αναφορικά στο κατηγορητήριο και δεν ρωτήθηκε καν από την κυρία ανακρίτρια και την κυρία εισαγγελέα».

«Δεν αντιλήφθηκα τον δράστη, όλα έγιναν σε οκτώ δευτερόλεπτα»

Ο σκοπός του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων την μοιραία νύχτα, στην δίωρη απολογία του για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο δια παραλείψεως, ισχυρίστηκε: «Δεν αντιλήφθηκα τον δράστη. Όλα έγιναν μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα. Η πρώτη στιγμή που κατάλαβα τι συμβαίνει, ήταν όταν άκουσα τις φωνές της Κυριακής. Τότε, βγήκα αμέσως». Ο δικηγόρος του Ανδρέας Κίγκας, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι «ο χρόνος αντίδρασης ήταν ο απόλυτος αναγκαίος και ο μόνος ανθρώπινα δυνατός. Οποιοσδήποτε και αν ήταν στη θέση του, ακόμα και ο πιο εκπαιδευμένος αστυνομικός, δεν θα μπορούσε να πράξει τίποτα διαφορετικό».

«Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση»

Η δικηγόρος του πατέρα της Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη, δήλωσε από την πλευρά της στους δημοσιογράφους, ότι «εισακούστηκαν τα αιτήματά μας, που εκθέταμε στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση, για ένα κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα».

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου απολογήθηκε η αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων το μοιραίο βράδυ, η οποία υποστήριξε ότι υποστήριξε ότι έκανε το καθήκον της και συνέστησε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και αυτή αρνήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Τις επόμενες ημέρες θα απολογηθεί η επόπτρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.