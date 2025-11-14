Ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (14.11.2025) δύο από τους τέσσερις αστυνομικούς που φέρονται να εμπλέκονται στην γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η μητέρα και ο πατέρας της, μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και δήλωσαν πως κανένας δεν τους έχει ζητήσει συγγνώμη και ζητούν δικαιοσύνη για το παιδί τους και πως η αστυνομικός που κάποτε ήταν και διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Αναργύρων, κατέθεσε στην αστυνομία πως τα έκανε όλα τελεία αν και είχαν ζητήσει από την Κυριακή να πληρώσει παράβολο 100 ευρώ για να καταθέσει την μήνυση. Σε τέτοιες καταγγελίες ωστόσο η μήνυση γίνεται αυτεπάγγελτα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ένας από τους 4 αστυνομικούς, ο φρουρός που βρίσκονταν ούτε στο 1 μέτρο από τον δολοφόνο, τη στιγμή που μαχαίρωνε θανάσιμα την Κυριακή Γρίβα, χωρίς να κάνει κάτι είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Ο πατέρας της ζητά για ακόμη μία φορά να έρθει δικαιοσύνη και μίλησε για τον αστυνομικό φρουρό αποκαλύπτοντας πως κάποια στιγμή είχαν μία μικρή συνομιλία μεταξύ τους.

«Περιμένω τη δικαίωση για το παιδί μου. Είναι παιδί του λαού. Θυσιάστηκε κατά κάποιον τρόπο για όλα τα κορίτσια αλλά δεν βλέπω φως. Θέλω να τιμωρηθούν όσοι είναι υπεύθυνοι. Κανένας δεν θεώρησε σωστό να μου μιλήσει. Κράτησαν απόσταση. Έχουν καταθέσει οι υπόλοιποι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί και είπαν πως δεν θα ήθελαν να συνεργαστούν με κανέναν από αυτούς που εμπλέκονται.»

Όταν είδα τον φρουρό του είπα: “έχεις ένα όπλο πάνω σου, στο έδωσαν για να προστατεύεις κόσμος. Βγάλ’ το και ρίξε. Είσαι σε συμβάν, σε δράση, εσύ δεν έκανες απολύτως τίποτα. Αν είχαν γίνει διαφορετικά τα πράγματα θα σου είχαμε κάνει άγαλμα”. Με κοίταξε στα μάτια, τον χτύπησα στην πλάτη και έφυγε. Δεν δέχομαι καμία συγγνώμη από κανέναν. Να τιμωρηθούν όπως πρέπει».

Η μητέρα της Κυριακής που περιμένει και εκείνη να μπουν όλοι οι υπεύθυνοι στη φυλακή, είπε πως νιώθει οίκτο και θυμό για τον φρουρό αλλά και για τους υπόλοιπους που την αποθάρρυναν να κάνει μήνυση και την άφησαν να φύγει ενώ τους είχε πει πως κινδυνεύει από τον πρώην σύντροφό της.

«Θα πρέπει να αναλάβει ο κάθε ένας αστυνομικός τις ευθύνες που του αναλογούν και να μην τις ρίχνουν ο ένας στον άλλον. Νιώθω οίκτο και θυμό για τον φρουρό. Ήταν ο ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να επέμβει. Για τον αστυνομικό που είπε “το περιπολικό δεν είναι ταξί” να ξέρει πως αυτή η φράση θα μείνει στην ιστορία, στον αιώνα τον άπαντα.»

«Δεν μου ζήτησαν καμία συγγνώμη, καμία συμπάθεια, κανένα χτύπημα στον ώμο, ούτε βλέμμα. Ήταν το ίδιο ψυχροί όσο και ο δολοφόνος. Η επόπτρια αστυνομικός ήταν ειρωνική μέσα στο δικαστήριο. Εκείνη είχε διατελέσει και διοικητής του τμήματος και είπε στο δικαστήριο ότι τα έκανε όλα σωστά. Τίποτα δεν έγινε σωστά. Ζήτησαν από το παιδί μου χρήματα για να πληρώσει το παράβολο για να κάνει μήνυση. Οι μηνύσεις για τέτοιου είδους αδικήματα γίνεται αυτεπάγγελτη. Την αποθάρρυναν. Θέλω να ρωτήσω αυτήν την κυρία και τους υπόλοιπους, αν έχουν τη συνείδησή της ήσυχη αν μπορούν και κοιμούνται το βράδυ», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα της Κυριακής Γριβά.