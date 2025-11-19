Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε και ο φρούρος του ΑΤ Αγίων Αναργύρων στο οποίο είχε καταφύγει ζητώντας προστασία για τη ζωή της η Κυριακή Γρίβα η οποία τελικά δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της λίγα μέτρα έξω από τη είσοδο του τμήματος.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορουμενος ισχυρίστηκε οτι δεν αντιληφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής και τότε βγήκε αμέσως απο το αστυνομικό κουβούκλιο.

Η επόπρια

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει και η απολογία της επόπτριας με την οποία ολοκληρώνεται και κύκλος των απολογιών στην υπόθεση αυτή που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σημειώνεται ότι ο ένας μετά τον άλλον οι αστυνομικοί οι οποίοι ελέγχονται ποινικά για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητώντας προστασία για τη ζωή της λίγο πριν δολοφονηθεί τελικά από τον πρώην σύντροφό της απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ήδη, ο τηλεφωνητής ο οποίος, υπενθυμίζεται, ότι εκείνο το βράδυ είπε στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», ολοκλήρωσε την απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε ΑΤ.

Αστοχη φάση

«Η φράση το περοπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβανεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση», είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βαση των πρωτοκόλλων.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.